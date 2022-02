Lorsqu’on utilise Twitter sur desktop, de nombreuses fonctionnalités sont proposées : les tendances, les tweets de personnes suivies, les tweets et les comptes suggérés… Pour certains internautes, l’interface du réseau social est trop encombrée et il est parfois difficile de s’y retrouver. Pour cette raison, Thomas Wang a créé Minimal Theme for Twitter, un outil qui offre la possibilité de personnaliser l’interface du réseau social en enlevant certains éléments.

De nombreux éléments de personnalisation

Minimal Theme for Twitter est une extension open source disponible sur Google Chrome, Mozilla Firefox et Microsoft Edge. Elle permet de choisir quelles fonctionnalités un utilisateur souhaite voir apparaître sur son interface. Pour cela, il suffit de cliquer sur l’icône de l’extension dans la barre d’outils. Apparaît alors une fenêtre proposant de modifier l’apparence de son fil d’actualité Twitter. Il est possible de l’agrandir ou de le réduire à l’aide d’un curseur, allant de 600px à 800px. L’apparence du feed peut également être modifiée, l’outil arrondissant les bords.

Minimal Theme for Twitter offre la possibilité de trier ce que l’utilisateur souhaite voir apparaître dans son fil d’actualité. Il a le choix de supprimer les tweets sponsorisés, les suggestions de comptes ou de sujets à suivre et masquer le nombre de likes et de retweets. Il peut aussi choisir s’il souhaite que les derniers tweets postés apparaissent automatiquement ou non.

Il est même possible d’épurer la barre latérale bien fournie du réseau social. L’extension propose de supprimer les éléments de navigation qu’il n’utilise pas parmi ceux-ci : explorer, messages, signets et listes. Il est par ailleurs possible de ne laisser que les icônes et de centrer celles-ci.

La navigation est alors plus simple, ergonomique et adaptée, notamment, car Minimal Theme for Twitter supprime par défaut les onglets “Tendances pour vous” et “Suggestions”. Dans le cas où l’internaute souhaiterait n’avoir que l’option permettant de publier des tweets, il peut activer le mode Zen. Son feed et la barre latérale disparaîtront complètement.

Minimal Theme for Twitter transforme l’utilisation de la plateforme de nombreux utilisateurs, la jugeant parfois trop compliquée et trop encombrée. Cette extension gratuite apparaît aujourd’hui essentielle pour optimiser l’usage du réseau social.