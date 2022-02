De nombreuses tâches à faire, de longues journées de travail, peu d’heures de repos… Pour beaucoup de salariés, ce rythme a pour conséquence de la fatigue et un stress constant. Il devient alors difficile de tenir ses promesses du début d’année, dont celles de faire du sport plusieurs fois par semaine et de privilégier son bien-être. C’est pourtant essentiel pour rester efficace au travail. Selon une étude du cabinet GoodWill Management menée auprès de salariés Français, la pratique d’une activité sportive régulière améliorerait leur niveau d’engagement et de motivation.

Il existe aujourd’hui des outils permettant d’améliorer sa condition mentale et physique et d’optimiser ses performances au quotidien, comme Peak Culture Dashboard.

Un dashboard complet pour améliorer son bien-être mental et physique

Peak Culture Dashboard est une extension gratuite disponible sur Google Chrome, Brave et Microsoft Edge. Une fois téléchargée, il suffit de s’inscrire pour commencer à utiliser les fonctionnalités proposées. Il est nécessaire d’entrer son nom, sa taille et son poids. Ces données permettront de suivre ses performances. Il est ensuite demandé de choisir un des quatre niveaux d’activité physique :

sédentaire, c’est-à-dire lorsqu’on n'a pas l’habitude de pratiquer une activité sportive ;

peu actif, si l’on en fait moins de quatre heures par semaine ;

actif, pour les personnes qui font du sport presque tous les jours ;

très actif, pour ceux qui en font chaque jour de la semaine et sur des longues durées.

Une fois le niveau choisi, l’utilisateur accède au dashboard, qui est composé de différents widgets. Parmi eux, “Habits”, qui permet de se créer une liste d’activités pour le bien-être mentale et physique, à faire régulièrement. Par exemple lire trente pages de son livre chaque jour, faire trente minutes de yoga, se lever avant six heures… À la manière d’une to-do list, il faut cocher chaque élément effectué et ce, tous les jours. L’outil suggère également des statistiques pour avoir une vue d’ensemble sur les tâches réalisées et sur ses progressions.

Pour se motiver à poursuivre ses efforts, il convient d’utiliser le widget “Personal Records”. L’utilisateur peut y indiquer ses propres records comme son parcours de course. Il pourra s’y référer pour fixer ses prochains objectifs à atteindre, qu’il devra inscrire dans “Goals”.

En parallèle de ces fonctionnalités, il est possible d’ajouter le nombre de verres d’eau et de café qui ont été bu dans la journée pour suivre ses consommations, les diminuer ou les augmenter. Peak Culture Dashboard propose aussi aux utilisateurs d’écouter de la musique issues de Spotify directement depuis l’outil, afin de se motiver à améliorer ses performances physiques et mentales. L’objectif est d’aider chacun d’entre eux à devenir plus actif et efficace.