Quand on a un site web, le référencement web (SEO) est une part importante d’une stratégie marketing. Il consiste à optimiser ses contenus écrits afin de bien le positionner sur les moteurs de recherche. Toutefois, il n’est pas toujours simple de choisir les bons mots-clés qui permettront d’améliorer son ranking SEO. Fort heureusement, il existe aujourd’hui des outils permettant de faciliter la rédaction de ces textes, comme SimilarContent Pro. Il aide les utilisateurs à créer des contenus optimisés pour le moteur de recherche de Google.

Un score SEO attribué à chaque contenu

Si le SEO est une notion complexe pour de nombreux marketeurs, SimilarContent Pro vise à largement simplifier le processus d’optimisation. Pour cela, il suffit de cliquer sur “My Projects” dans la barre latérale gauche, puis sur “Create a new project”. L’outil requiert alors de renseigner les mots-clés visés, le lieu et la langue. Dans “Topic Difficulty Check”, l’utilisateur peut savoir s’il va être difficile de se positionner sur ce terme ou non à l’aide des métriques fournies par l’outil.

Une fois ces informations prises en compte, il faut entrer son texte dans “Content Optimizer”. Il est possible d’écrire son contenu directement depuis la plateforme, ou de le copier-coller. Il faut veiller à entrer un titre et à mettre des balises et des hyperliens. Comme avec tout logiciel de traitement de texte, l’utilisateur peut modifier la police, la mettre en gras, en italique ou la souligner, choisir l’alignement de son texte, ajouter des images… Les fonctionnalités sont diverses.

SimilarContent Pro propose d’auditer un contenu en copiant directement une URL. Cela peut être utile pour connaître les performances SEO de ses concurrents. Une fois les modifications effectuées, l’outil attribue un score SEO au document et explique à l’utilisateur les éléments qui pourraient être améliorés. Il se base sur les dix premiers résultats qui apparaissent lorsqu’on effectue une recherche avec ces mots-clés sur Google.

En cas de panne d’inspiration pour les contenus suivants, SimilarContent Pro suggère des idées de thèmes à aborder en lien avec ceux utilisés précédemment. Pour chacun d’entre eux, il procure une liste de mots-clés à utiliser pour réussir à bien se positionner sur les moteurs de recherche.

Pour les professionnels qui auraient besoin d’optimiser rapidement leurs contenus, il est toujours possible d’utiliser l’outil “Content Rewrite”. Il suffit de rentrer son texte non optimisé pour que SimilarContent Pro en propose un autre qui permettra d’être bien référencé.

Pour bénéficier de ces fonctionnalités, une offre est disponible à 79 dollars à vie au lieu de 500 dollars. Elle permet d’optimiser dix articles et dix idées de thèmes par jour, et d’auditer autant de contenus que l’on souhaite.

