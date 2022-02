La création d’entreprise est rythmée par de nombreuses étapes. Recherche des aides financières, choix du statut juridique, immatriculation… Autant de démarches qui apparaissent comme complexes pour 33 % des Français qui se lancent dans l’aventure entrepreneuriale (Ifop). Pourtant, ces procédures peuvent aujourd’hui être simplifiées grâce au digital. C’est l’ambition de L-Expert-Comptable.com. Créé en 2009, ce cabinet comptable 100 % en ligne membre de l’Ordre des Experts Comptables propose un service complet allant de la création d’entreprise au bilan comptable. L’objectif est d’accompagner les jeunes entrepreneurs tout au long de leur projet.

Une offre élaborée par de véritables experts-comptables

Au moment de créer son entreprise, il peut être difficile de savoir par où commencer. Pour cette raison, les équipes de L-Expert-Comptable.com ont mis en place des processus simples et rapides. Grâce au format en ligne, il n’est pas nécessaire de courir entre différents rendez-vous pour s’assurer que chaque démarche administrative soit réalisée.

Tout peut se faire rapidement et directement depuis chez soi ou sur son lieu de travail. Après une prise de contact pour discuter de son projet, un des experts-comptables offre des conseils personnalisés en fonction de son secteur d’activité, de ses besoins et de ses attentes. Il guide le jeune entrepreneur dans le choix de son statut juridique (EURL, SARL, SAS, SASU…), de son régime fiscal ou encore de sa domiciliation.

Une fois les pièces justificatives nécessaires fournies, son conseiller s’occupe de chaque étape indispensable pour que son entreprise soit créée : définition de l’objet social, dépôt du capital auprès du notaire, rédaction de ses statuts et du formulaire M0, envoi du dossier au Greffe, publication au journal d’annonces légales, gestion d’éventuels allers-retours avec l’administration… Autant d’éléments qui nécessitent normalement de prendre de nombreux rendez-vous à l’avance, faisant perdre beaucoup de temps, mais qui sont totalement gérés par les équipes du site.

Dans le but de faciliter l’accès à l’entrepreneuriat, l’accompagnement dans la création d’un projet est gratuit et compris dans les offres proposées par L-Expert-Comptable.com, permettant de réaliser d’importantes économies. Les frais de tiers, c’est-à-dire ceux imposés par l’administration pour créer son entreprise en France, sont les seuls frais à régler une fois le document administratif attestant l’existence juridique de sa société (KBIs) reçu. Ils sont toutefois avancés par L-Expert-Comptable.com.

Un cabinet comptable spécialisé danss l'accompagnement des freelances, indépendants et TPE

L’accompagnement se poursuit au-delà de la création de société. Le freelance, l’indépendant ou le dirigeant de la très petite entreprise (TPE) se voit attribuer un conseiller fixe qui l’aide à gérer sa comptabilité, et vers lequel il peut se tourner en cas de question, à laquelle une réponse sera apportée dans la demi-journée. L’offre 100 % en ligne lui permet d’échanger avec lui à chaque fois qu’il en a besoin et de la manière qui l’arrange le plus : e-mail, visioconférence ou par téléphone.

L-Expert-Comptable.com met également à disposition des entrepreneurs des outils intuitifs les aidant à gérer correctement et facilement leur comptabilité. Tout se fait via les applications Tiime, permettant d’accéder à des processus automatisés et fluides.

Tiime Accounts est utile pour stocker tous ses justificatifs au même endroit tandis que Tiime Invoice sert à transformer ses factures en devis personnalisés et à facturer ses clients en un clic. Pour gérer ses paies et ses contrats de travail, il est possible d’opter pour Apy Paie, un outil disponible en complément. Ces solutions permettent d’éviter la paperasse et de mettre au placard les lourds dossiers qui prenaient de la place et qui rendaient l’organisation complexe.

L-Expert-Comptable.com est donc un allié de taille autant dans le lancement d’une société que dans son bon fonctionnement. Les outils proposés et l’accompagnement en continu permettent à tout entrepreneur de ne plus se sentir envahi par l’administratif et de se consacrer pleinement au développement de son entreprise et de ses projets.