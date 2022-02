L’heure du grand ménage est venue pour le web chinois. La Cyberespace Administration of China (CAC) a lancé, le 27 janvier, une campagne de nettoyage d'internet, avec une liste de pratiques et de contenus à supprimer. Le timing n’a rien d’anodin, une semaine avant le début des Jeux olympiques de Pékin, et deux semaines avant le Nouvel An chinois. L’autorité entend défendre les « bonnes valeurs » du régime et ainsi purifier le réseau, rapporte The Register.

Ce nettoyage, censé faire briller l’internet chinois, doit durer un mois. Il est dans la lignée de ce que fait la Chine en matière de régulation du numérique depuis 2020. La CAC liste plusieurs types de contenus et de sites internet à supprimer, une partie d'entre eux faisant déjà l’objet d’avertissements voire d’interdictions.

La Chine veut interdire plusieurs forums de fans

Les sites consacrés à des célébrités sont notamment visés et doivent être supprimés. Des fandoms consacrés au cinéma ou encore à la musique vont eux aussi disparaître au cours du mois de février. Ce type de sites sont dans le viseur des autorités de régulation depuis juin 2021 : certains sont accusés de pousser des fans à adopter un comportement abusif et violent pour promouvoir une célébrité plus qu’une autre, ou encore de pousser des mineurs à donner de l’argent à leurs idoles.

À cela s'ajoutent, sans surprise, les sites pornographiques et les contenus violents, dont l’Empire du Milieu n’a jamais voulu. Le pays veut aussi faire disparaître de son web les sites montrant des styles de vie trop luxueux, ainsi que tout ce qui touche aux jeux d’argent en ligne. Les contenus montrant de jeunes hommes trop efféminés au goût du régime sont également destinés à la suppression. En juillet, déjà, la Chine a fait disparaître de nombreux comptes LGBT de la très populaire messagerie WeChat.

Le gouvernement de Xi Jinping ne compte pas sur la seule bonne volonté de ses citoyens et de ses entreprises pour mener à bien cette campagne. Une armée de policiers du Net est mobilisée. Certains de ces cyberpoliciers, ou censeurs, ont même été mis en scène par la télévision chinoise, en chantant à la gloire du parti communiste et en parlant de la construction d’un « internet de gloire et de rêves ».

Les sites internet incités à donner une image « positive »

Le ménage d’internet est aussi l’occasion pour la Chine de renforcer sa lutte contre les fausses informations et de faire appliquer des règles déjà entrées en vigueur. Il est attendu des parents de faire respecter les mesures sur le temps accordé aux mineurs pour jouer aux jeux vidéo et de faire en sorte que leurs enfants passent moins de temps en ligne. Le secteur des jeux vidéo connaît d’ailleurs une répression renforcée depuis l’été 2021 en Chine. Concernant les fausses informations, ou présumées fausses, ce durcissement a sans doute été en partie motivé par un récent événement. En janvier, plusieurs médias chinois ont évoqué un document - également diffusé sur les réseaux sociaux - réglementant les investissements dans les entreprises technologiques chinoises dont l'existence a été démentie par la CAC.

Les radiodiffuseurs de publicité sont quant à eux astreints à stopper la promotion de la surconsommation. Les sites web se voient enfin dans l’obligation de supprimer les fenêtres contextuelles et de présenter des pages d’accueil « propres » et qui évoquent une ambiance positive.

Les regards du monde entier vont se tourner vers la Chine pendant plus d’un mois, avec les Jeux olympiques et le Nouvel An chinois. À travers ce nettoyage de printemps anticipé, le régime souhaite donner la meilleure image possible du pays, au regard de critères propres au Parti communiste chinois. Le recours à la censure sur le web n’a rien de nouveau. La Chine restreint et censure régulièrement son cyberespace.