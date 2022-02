Au cours des deux dernières années, les attentes des consommateurs de la part des entreprises ont grandement évolué. Sur les réseaux sociaux, ils attendent désormais que les marques fassent preuve d’authenticité en présentant des produits auxquels chaque client peut s’identifier. Pour faire face à ces nouveaux enjeux, les marques se sont appuyées sur un canal aujourd’hui devenu incontournable : les influenceurs. Grâce à leur portée médiatique et leur influence sur l’acte d’achat, ils sont des partenaires logiques pour les sociétés.

Le marketing d’influence est à présent au cœur de toute stratégie marketing performante. Étant un secteur qui évolue rapidement, il est primordial de se tenir informé des dernières tendances pour connaître les opportunités à exploiter.

Dans un livre blanc, Meltwater, leader dans la veille stratégique et Klear, la plateforme spécialisée dans le marketing d’influence, reviennent sur les dynamiques de cette industrie en 2021, afin de connaître les stratégies qui fonctionnent en 2022.

État des lieux du marketing d’influence en 2021

En 2021, le marketing d’influence a grandement évolué. Des plateformes et éléments ont gagné en importance, à commencer par les publications sponsorisées. Elles ont augmenté de 26,7 % cette année, contrastant avec la baisse qui avait pu être observée en 2020. Au total, ce sont 3 798 505 posts sponsorisés qui ont été partagés par les influenceurs, contre 3 014 687 l’année précédente.

Les stories sponsorisées ont également suscité de l’intérêt de la part des marques, augmentant de 33 % en 2021. En moyenne, les créateurs de contenus ont partagé seize stories sponsorisées, contre 12 en 2020. Des chiffres en constante augmentation qui témoignent de l’importance qu’a prise le marketing d’influence en un si court laps de temps.

Meltwater et Klear analysent aussi la grande portée qu’ont aujourd’hui les micro-influenceurs. Ces derniers ont en moyenne entre 5 000 et 30 000 followers. Ils communiquent avec des audiences plus petites, mais bien ciblées. Ils sont perçus comme des personnes de confiance par les internautes, qui sont parfois plus attentifs à leurs recommandations qu’à celles des méga-influenceurs.

Pour cette raison, ils apparaissent comme de meilleurs retours sur investissement pour les marques. En 2021, leur part de marché a considérablement augmenté : 91 % des engagements de publications sponsorisés provenaient de contenus créés par les micro-influenceurs. En téléchargeant ce guide, vous découvrirez le tarif moyen de ces créateurs de contenus pour une publication, une story et une vidéo sur Instagram.

Les deux experts indiquent par ailleurs que les stories sur le réseau social font désormais partie intégrante des stratégies social media des marques. Elles sont intégrées à 53 % des campagnes publicitaires. Elles restent toutefois moins populaires que les publications sponsorisées : 42 % des campagnes incluent 1 à 4 messages sponsorisés dans le feed, tandis que 20 % d’entre elles s'appuient sur 1 à 4 stories.

En vous procurant ce livre blanc, vous découvrirez également l’état des lieux de Meltwater et Klear sur :

Les micro-influenceurs qui dominent TikTok ;

Instagram, qui reste la plateforme la plus populaire et TikTok qui dépasse YouTube.

Les tendances de 2021 qui forgeront le marketing d’influence en 2022

Pour connaître les opportunités du marketing d’influence à exploiter en 2022, il convient de s’intéresser aux tendances de 2021. Parmi elles, le social commerce, qui consiste en l’utilisation des réseaux sociaux pour développer ses ventes et en la création d’interactions qui suscitent l’intérêt du consommateur. Pour cela, de nombreuses marques ont misé sur un programme ambassadeurs, qui permet de promouvoir une offre produit grâce à des influenceurs souvent émergents ou des clients ayant une certaine influence.

Cela offre la possibilité d’établir des relations fortes avec sa clientèle et d’instaurer une confiance avec ses futurs clients. Ce type de programme permet notamment de mener une campagne rentable qui booste la notoriété de la marque et de générer des ventes avec des clients très engagés. En téléchargeant ce guide, vous découvrirez les multiples avantages que cela implique, ainsi que des conseils pour mettre cette stratégie en place.

Dans ce livre blanc, Meltwater et Klear abordent un nouveau type de contenus qui émerge : les vidéos Fintok. Ce sont des influenceurs TikTok qui utilisent la plateforme pour fournir des conseils financiers. Ce marché est en pleine expansion : le hashtag #stocktok a généré plus de 1,8 milliard de vues sur le réseau social. Pour les marques, le développement de ce type de vidéos souligne l’importance de la création de contenus informatifs et de conseils sur TikTok.

Deux autres tendances sont à découvrir dans ce livre blanc :

Communication consciente : neutralité de genre et marketing d’influence ;

Campagnes multi-influenceurs : inclusivité et diversité.

Ce guide est essentiel pour connaître les techniques d’influence qui fonctionneront en 2022 et élaborer une stratégie redoutable. N’oubliez pas de le télécharger !