Après avoir réalisé une vente, il est primordial d’entretenir la relation avec un client pour parvenir à le fidéliser. Pour cette raison, il convient de mettre en place l’onboarding client. C’est un processus qui l’engage et le guide après son achat pour s’assurer qu’il utilise un produit correctement. Il permet d’offrir une expérience client optimale et idéale aux consommateurs et d’augmenter le taux de fidélisation. C’est un élément-clé de l’acquisition client. Pour vous aider à créer des onboardings clairs et interactifs, il existe Usetiful. Il n’est pas nécessaire de savoir coder.

Créer facilement des onboarding client

Laisser une mauvaise impression à un consommateur pourrait l’amener à renoncer à un produit et à ne plus vouloir avoir à faire avec la marque. Un onboarding client engageant permet de lui laisser une impression positive, ce à quoi peut aider Usetiful. Dans un premier temps, il faut se rendre sur la plateforme et copier-coller un petit bout de code sur son site. La première fonctionnalité, Product Tours, offre la possibilité de personnaliser entièrement l’onboarding. L’utilisateur choisit le texte de bienvenue destiné à ses clients, comme “Merci d’avoir choisi notre solution. Ce guide va vous aider à mieux comprendre comment elle fonctionne”.

Pour qu’ils comprennent plus simplement comment fonctionne le produit, l’utilisateur peut ajouter des images en sélectionnant la source et en indiquant une description et la taille. L’outil permet de surligner des éléments de son site pour guider plus facilement les consommateurs, d’ajouter des curseurs, des menus…

Usetiful propose également de créer des onboardings interactifs sous forme de checklist. Ils aident à guider plus aisément le client dans sa découverte d’une solution ou d’un produit. Il peut réaliser le processus à son rythme et savoir plus facilement où il s’est arrêté dans sa progression. Il doit simplement cocher une case à chaque étape réalisée.

L’outil présente une fonctionnalité supplémentaire : les Smart Tips. Concrètement, ils permettent de guider subtilement le client vers des actions spécifiques, sans pour autant le perturber dans son parcours utilisateur. On peut insérer des bulles avec des informations ou mettre en évidence de nouveaux éléments qui pourraient lui servir.

Concernant le design, Usetiful propose d’opter pour un de ses thèmes, ou d’en concevoir un en adéquation avec son identité de marque.

En ce moment, il est possible de se procurer l’outil pour 59 dollars en une fois au lieu de 339 dollars. L’utilisateur bénéficie d’un accès à la plateforme et peut profiter de toutes les fonctionnalités. Dans le cas où plusieurs membres auraient besoin d’utiliser Usetiful, il peut opter pour une des deux autres offres disponibles.

