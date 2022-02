Depuis sa création, Siècle Digital vise à être un pôle d’informations autour des sujets du digital autant pour les professionnels aguerris que pour les néophytes.

Des nouvelles technologies au marketing, en passant par la transformation digitale, l’objectif est d’offrir à tous une vision panoramique des tendances et innovations qui constituent l’écosystème actuel, mais aussi celui de demain.

Pour y parvenir, Siècle Digital s’efforce de continuellement repenser les contenus, formats et ressources proposés afin qu’ils puissent être un point d’appui pour la prise de décision et pour l’évolution professionnelle des lecteurs. C’est notamment pour cette raison que sortait il y a plusieurs semaines une plateforme de livres blancs.

Toujours porté par cette ambition, c’est dans cette logique que nous sommes heureux de lancer aujourd’hui notre plateforme de webinars, pour faciliter l’accès à des contenus enrichissants, pertinents et formateurs créés pour les professionnels.

Pourquoi créer un espace de référencement de webinars ?

En ligne, il existe une abondance de webinars pour connaître les dernières tendances de la communication, comprendre les transformations du secteur du retail, ou faire ses premiers pas dans le monde du management. Étant référencés sur des sites web différents, la recherche pour le professionnel de la web conférence ou du webinar répondant à sa problématique spécifique.

Au quotidien, Siècle Digital promeut de nombreuses conférences en ligne sous forme d’articles. Bien que ce format réponde autant aux besoins de promotions de la part des entreprises qu’à la recherche d’informations de la part des professionnels, il a un cycle de vie parfois limité dans le temps. Cela implique des limites autant en termes de visibilité qu’en accessibilité simple aux ressources.

C’est à ces défis et enjeux que vient répondre cette plateforme de web-conférences. Elle vise à être un espace dédié au référencement de conférences en ligne, d’événements et de webinaires réservés aux professionnels. Son objectif est de rendre accessible en quelques clics ces contenus qui leur permettront autant de s’informer et d’enrichir leur vision sur des sujets inhérents au digital que d’échanger avec des experts en la matière.

Pour parvenir à tenir cette promesse, quoi de mieux que de tisser un partenariat avec Livestorm, technologie française de référence sur l’organisation des événements interactifs en ligne, avec qui nous lançons cet agenda de webinars.

Comment cela fonctionne ?

La plateforme a été conçue de telle sorte que les contenus puissent être accessibles facilement. Pour cela, les conférences en ligne sont catégorisées par grands types de sujets, couvrant la communication, l’e-commerce, l’entreprise, le management, le marketing, les réseaux sociaux, les ressources humaines ou encore les technologies.

Depuis la page d’accueil, les lecteurs peuvent accéder gratuitement aux webinars partenaires mis en avant et aux web-conférences à venir auxquels il est toujours possible de s’inscrire en cliquant sur « Découvrir les webinars ». Ils trouvent également une liste d’événements online disponibles en replay, leur permettant de les visionner au moment le plus opportun.

Dans un espace dédié, Livestorm propose un pool de ressources dédiées à la thématique du webinar pour accompagner les professionnels dans leur stratégie. Y sont proposés des cas d’usages, des guides et des études de cas, utiles pour toute entreprise souhaitant connaître les bonnes pratiques pour organiser son webinaire, qu’il vise à présenter un produit ou un service, à former ses clients ou à répondre à leurs questions.

Comment référencer son webinar ?

Toutes les sociétés peuvent référencer leurs web-conférences sur la plateforme gratuitement en cliquant sur le bouton « Référencer mon webinar » en haut à droite. Il suffit alors de remplir le formulaire permettant d’être recontacté.

Nos partenaires bénéficient d’un call-to-action direct, tandis que les séminaires web référencés gratuitement nécessitent que l’utilisateur laisse son mail pour recevoir l’accès à la page d’inscription.