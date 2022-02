La fiche produit est un élément essentiel dans le parcours d’achat d’un consommateur. Optimisée, elle permettra l’aboutissement de l’acte d’achat, mais dans le cas contraire, le risque est de faire fuir vos clients. Parfois négligé, cet élément clé de l'expérience d’achat mérite toute l’attention des professionnels du marketing produit. Pour tenter de vous accompagner dans la réalisation et l’optimisation de vos fiches produits, Quable, une solution de gestion de l’information Produit PIM & DAM des marques, a développé un outil pour calculer votre Product Quality Score (PQS).

L’importance d’une fiche produit bien construite

En 2021, 30% des internautes ont déjà abandonné un panier à cause d’un descriptif produit incomplet. Plus impressionnant encore : 86% des clients déclarent ne pas vouloir renouveler un achat chez un e-commerçant fournissant des descriptions inexactes. Voilà pourquoi l’optimisation de la fiche produit est primordiale pour transformer un internaute en client et pour le conserver. Une fiche produit mal complétée peut aussi conduire à des retours…

Un consommateur sur quatre a déjà retourné un vêtement à cause d’un mauvais descriptif selon une étude de Shotfarm Product information Report. Évidemment, il existe des moyens d’optimiser vos fiches produits :

Soyez précis dans les caractéristiques techniques et les attributs produits

Rédigez un descriptif captivant, en décrivant les bénéfices attendus

Soyez transparent sur la qualité et la provenance du produit

Optimisez votre fiche produit pour les moteurs de recherche

Ajoutez des visuels pour permettre à vos clients de se projeter

Le PQS : un outil pour calculer la performance de vos descriptifs de produits

Pour aller plus loin, vous pouvez évaluer la qualité de vos fiches produits grâce à l’outil développé par Quable. Le Product Quality Score permet d’avoir un état des lieux rapide de la qualité de vos fiches et de leurs descriptifs, grâce à une notation claire. Ce score vous permettra également d’améliorer vos fiches grâce à des indicateurs concrets et des recommandations. Quable analyse vos descriptifs et vous propose des pistes de réflexion.

Le fonctionnement de l’algorithme développé par Quable est très simple. Le Product quality Score collecte vos fiches produits (jusqu’à 500) simplement à partir d’une URL. Ensuite, quatre critères sont pris en compte pour déterminer le score de vos descriptifs :

La présence des caractéristiques produits nécessaires

La qualité du texte descriptif

La longueur de la description

La présence d’au moins un média sur la page produit

Le calcul du Product Quality Score vous permettra d’identifier les points forts et les points faibles de vos outils et de découvrir les leviers qui pourront vous permettre de rendre vos fiches produits plus performantes. N’attendez plus et calculez votre PQS.

