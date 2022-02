Malgré une évolution de +8% par rapport à 2020, le bilan est mitigé pour l'évolution du marché des smartphones en Europe. Selon les données publiées dans l'étude de Counterpoint, cette croissance ne reflète pas exactement la réalité de la situation. L'Europe a été confrontée à un nouveau défi : la pénurie des composants. Le marché est toujours en dessous du niveau pré-pandémique.

Une année de « reprise partielle » pour le marché européen des smartphones

Entre 2019 et 2022, les ventes de smartphones sur le marché européen s'étaient effondrées de 14%. Voilà pourquoi cette croissance annuelle de 8% entre 2020 et 2021, ne peut pas être considérée comme étant « exceptionnelle ». Pour Jan Stryjak, directeur associé chez Counterpoint Research, « c'est formidable de voir le marché européen des smartphones croître en 2021, mais cela ne raconte que la moitié de l'histoire. Le marché est toujours bien en dessous des niveaux que nous connaissions avant la pandémie ».

Il y a un facteur marquant à prendre en compte sur l'évolution du marché européen des smartphones. Il s'agit du déclin de Huawei. Il n'y pas d'autres mots pour qualifier une chute des ventes de 90% entre 2020 et 2021. Le fabricant chinois ne pèse plus que 1% de parts de marché sur le marché européen. Après avoir longtemps été en 4e position, l'entreprise chinoise se classe désormais en 8e position. Il faut dire que l'année 2021 a été très disputée. Le leadership du marché des smartphones a changé de mains quatre fois au cours de l'année.

La course à la première place entre Apple, Samsung et Xiaomi

Certaines marques ont réalisé leur meilleure année, en termes de ventes, en Europe. Surfant sur la vague du lancement de son premier iPhone 5G, Apple a démarré l'année en trombe avec une part de marché de 34%. En février, Samsung a lancé la série Galaxy S21 qui, du moins au début, s'est très bien vendue. De quoi permettre au fabricant sud-coréen de piquer la première place à Apple. En mai, Samsung a connu d'importants problèmes d'approvisionnement en raison de la fermeture d'usines au Vietnam.

C'est à ce moment précis que le chinois Xiaomi est entré dans la danse pour devenir numéro un en Europe pour la première fois de son histoire. Avec notamment une belle croissance en Russie, en Espagne et en Italie. Apple n'a pas réussi à repasser devant à l'automne, malgré le lancement de l'iPhone 13, qui n'a pas connu le succès escompté. Il aura fallu attendre la fin de l'année pour que la marque à la pomme reprenne le contrôle du marché européen. Le fabricant américain a réalisé son meilleur mois de l'année en décembre.

Malgré quelques difficultés au second semestre, Xiaomi a réalisé en 2021 sa meilleure année sur le marché européen. Un exploit partagé avec d'autres fabricants, considérés comme des nouveaux entrants. C'est le cas d'OPPO, de realme et de vivo. Ces trois marques ont toutes de grands projets pour l'Europe en 2022. De son côté, Samsung espère que son S22 sera plus performant que les S21 et S20. L'année qui démarre s'annonce une nouvelle fois très disputée.