Selon The Verge, le label musical Warner Music Group prévoit d'ouvrir un nouveau lieu atypique dans le métavers de Sandbox. Un parc d'attractions musical, dans lequel les utilisateurs pourront bientôt participer à de nouvelles expériences musicales dans le monde virtuel.

Un parc d'attractions musical dans le métaverse

Comme souvent, Warner ne fait pas les choses à moitié. Le label musical a associé une belle brochette de stars à son projet. Sont notamment attendus dans le parc d'attractions musical de Warner : Ed Sheeran, Dua Lipa, ou encore Green Day. Avec son parc musical dans le métavers, Warner est peut-être en train de redéfinir les codes d'une industrie qui subit de plein fouet les effets de la pandémie. Voilà qui fait les affaires de Sandbox, le jeu issu des studios Animoca Brands. Avec Warner, Sandbox signe l’un de ses plus importants partenariats musicaux.

Les développeurs de Sandbox travaillent déjà avec de grands artistes comme Snoop Dogg ou les DJ Steve Aoki et Deadmau5. Avec Warner, la plateforme s’apprête à changer de dimension et son métavers pourrait bien devenir l'un des plus attractifs. Un partenariat gagnant-gagnant selon Oana Ruxandra, responsable du développement numérique de Warner Music Group, qui précise que le label a obtenu « l'équivalent d'une belle propriété en bord de mer dans le métavers ». Le projet est décrit comme une « combinaison de parc à thème musical et de salle de concert ».

Sandbox veut vendre des terres virtuelles à côté de Warner

Pour Sébastien Borget, directeur de l'exploitation de Sandbox, « notre métavers est façonné comme une destination de divertissement amusante où les créateurs, les fans et les joueurs peuvent profiter d'expériences immersives inédites et se rapprocher de leurs artistes musicaux préférés grâce aux NFT ». Pour marquer le coup, Sandbox a prévu d'organiser une vente de terres virtuelles en mars 2022. Les fans de musique pourront donc acheter des zones adjacentes à la propriété de Warner Music Group.

Les concerts virtuels sont des événements de plus en plus communs en 2022. À l'automne, Roblox a organisé l'Electric Daisy Carnival, un festival de musique virtuel qui a même pour ambition de devenir « le plus grand festival de musique de danse au monde ». En septembre, League of Legends a également organisé un concert de métal, décrit comme un voyage interactif à travers l'album complet de Pentakill, l'artiste en question. Grâce aux NFT, Sandbox a pris la tête d'un mouvement récent visant à faire de la terre virtuelle une marchandise rare. Avec Warner, la plateforme espère faire monter les prix.