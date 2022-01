Depuis le 20 septembre 2021, la nouvelle version d’iOS 15 est disponible sur de multiples appareils Apple. Pour les marketeurs, développeurs et annonceurs, ces changements impliquent de nouveaux défis, opportunités et contraintes, notamment dans l’App Store. Dans son dernier livre blanc, Ad4Screen, l’agence média et marketing 100 % Cross Device, dévoile comment exploiter le potentiel des nouvelles fonctionnalités du magasin d’applications d’Apple pour parvenir à augmenter son taux de conversion.

Optimiser sa présence sur l’App Store

Sur l’App Store, 65 % des téléchargements proviennent de la recherche organique. Pour cette raison, il est essentiel d’y optimiser sa présence en améliorant son App Store Optimization (ASO).

Concrètement, il s’agit de SEO sur l’App Store. Cela implique d’élaborer une stratégie de référencement afin de maximiser la visibilité de son application mobile et se démarquer de la concurrence.

En téléchargeant cet ebook, vous découvrirez les principaux éléments à optimiser pour être mieux classé dans les résultats de l’App Store, comme le nom et le sous-titre de votre application, l’icône ou encore la description. Chaque amélioration répond alors à un but précis : le reach, c’est-à-dire l’augmentation du trafic sur la page ou la conversion, soit la maximisation du taux de téléchargement par visite.

Il ne faut pas non plus négliger les captures d’écran : 50 % des utilisateurs téléchargent une application en se basant sur la première impression visuelle. Il est donc primordial de choisir des images accrocheuses qui permettront d’augmenter son taux de conversion. Dans ce livre blanc, vous aurez l’opportunité de découvrir et de vous inspirer de plusieurs réalisations faites par Ad4Screen.

Vous pourrez également obtenir de précieux conseils quant à la Video App Preview, la vidéo présentant une application sur l’App Store. Elle est essentielle pour faire découvrir son contenu et inciter les utilisateurs à la télécharger : ceux qui interagissent avec une vidéo sont 2x plus susceptibles de l’installer sur leur smartphone. En vous procurant ce livre blanc, vous obtiendrez les astuces d’Ad4Screen pour tirer profit de ce format au sein du magasin d’applications Apple.

Saisir les nouvelles opportunités

Suite à cette mise à jour, trois grandes nouvelles fonctionnalités ont été introduites dans l’App Store, dont l’A/B testing. Cela permet aux développeurs et marketeurs de tester jusqu’à trois versions différentes de leur application pour définir celles qui obtiennent les meilleurs résultats. Ces essais améliorent les taux d’installation et de conversion.

Cet ebook aborde aussi le Custom Product Pages, un outil permettant de créer jusqu’à 35 pages produits personnalisées. Chacune d’entre elles a une URL unique, offrant la possibilité d’optimiser la page en fonction de l’utilisateur et du site référent. Elle permet de créer différentes pages produits en fonction des audiences et objectifs, et d’offrir une meilleure expérience utilisateur entre le clic sur la publicité et la landing page finale. La dernière fonctionnalité de l’App Store sera à découvrir dans le livre blanc d’Ad4Screen.

Cet ebook se divise en six grandes parties :

Overview et chiffres du marché ;

Les best practices pour l’App Store Optimization ;

Les nouveautés et opportunités avec iOS 15 ;

Les must have pour augmenter son taux d’install sur l’App Store ;

Les nouveautés Android ;

Bonus : l’impact d’iOS 15 sur le marketing relationnel.

Pour connaître tous les conseils des experts d’Ad4Screen, n’oubliez pas de télécharger ce livre blanc !