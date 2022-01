Lors de la création d’un projet, il est commun d’arpenter le web pour découvrir les designs choisis par les concurrents pour leur interface utilisateur et les contenus écrits par les plus grandes entreprises. Néanmoins, il n’est pas toujours évident de savoir où chercher l’inspiration. On se retrouve alors à effectuer de multiples recherches qui ne permettent pas forcément de trouver des contenus qualitatifs sur lesquels s’appuyer. Pour cette raison, Massimo Chieruzzi a créé SaaS Examples, une plateforme qui permet d’obtenir des exemples axés Software-as-a-service (SaaS) en quelques clics.

Plus de 1 000 exemples disponibles

SaaS Examples est un outil totalement gratuit. Pour commencer à l’utiliser, une simple inscription est requise. Sur le site, l’utilisateur peut accéder à des contenus spécifiques au SaaS comme des modèles de sites web, de publicités, d’e-mails ou de pages produit. Ils proviennent de plus de cent entreprises différentes. Il y a plus de 1 000 exemples que Massimo Chieruzzi a récoltés progressivement au fil de ses recherches. Le créateur ajoute chaque semaine de nouveaux contenus, alimentant la plateforme en continu.

SaaS Examples est conçu de telle sorte qu’il puisse être facile de trouver les exemples qui correspondent le mieux à son projet. Ils sont rangés par typologie :

page d’accueil ;

landing page ;

page de tarifs ;

onboarding, c’est-à-dire le processus qui guide un utilisateur dans sa découverte d’une solution ;

les e-mails de bienvenue ;

les e-mails de fin de période d’essai.

De nombreux autres contenus sont disponibles. Pour chaque catégorie, SaaS Examples délivre une courte explication. Dans la partie “Page produit”, il est notamment décrit pourquoi celle-ci doit être optimisée et comment elle peut aider à accroître le taux de conversion.

La plateforme propose aussi d’accéder à des exemples par entreprise. L’utilisateur n’a qu’à taper le nom d’une société dans la barre de recherche pour accéder à ses différents modèles. De nombreuses organisations opérant dans des secteurs très variés sont déjà répertoriées : marketing, data, management… Il est même possible de recommander des exemples au créateur pour les voir apparaître sur le site.

SaaS Examples permet donc d’accéder facilement et rapidement à de multiples modèles sur lesquels il est possible de s’appuyer. Il est un outil pratique lors de la conception d’un projet SaaS.