Lorsqu’on travaille sur un projet, il est commun de se documenter en regardant des vidéos, en lisant des documents PDF ou en étudiant une infographie. Par moments, il est nécessaire de copier des citations ou des exemples issus de ces contenus pour illustrer ses propos. Toutefois, il est parfois impossible de copier-coller le texte. On se retrouve alors à réécrire tout un paragraphe, faisant perdre beaucoup de temps. Pour faire face à ce problème, Robert Rizk et ses frères ont conçu Blackbox. Cet outil permet de copier le texte de n’importe quel contenu.

Copier n’importe quel texte en un clic

Blackbox est une extension qui a déjà séduit plus de 200 000 utilisateurs. Disponible sur Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge ou encore Brave, elle permet de copier facilement un mot, une ligne ou un paragraphe présent sur n’importe quelle page en seulement un clic. Elle peut être utilisée sur Windows comme sur Mac.

Après l’avoir installé sur son navigateur, il faut se rendre sur un site sur lequel il y a du texte. Pour l’activer, il suffit de cliquer dessus dans son gestionnaire d’extension. L’outil sera alors activé et un curseur en forme de croix apparaîtra. Il faudra simplement sélectionner la zone de texte que l’on souhaite copier. Il sera ainsi possible de le copier sur un document annexe.

Avec cet outil, les marketeurs et les communicants peuvent notamment faciliter leur prise de notes durant des réunions ou des conférences en ligne en copiant rapidement ce qui est inscrit sur une slide. Ils ont également la possibilité d’utiliser plus facilement du texte présent sur une image ou une vidéo, normalement impossible à copier. Blackbox est aussi une extension indispensable pour les développeurs. Ils peuvent par exemple copier de longues lignes de code en seulement quelques secondes et les copier sur leur site. L’outil peut copier le texte peu importe la langue, ainsi que des symboles.

Il convient donc de dire que cette extension gratuite répond à plusieurs cas d’usage. Elle permet à tous les professionnels de gagner un temps considérable lors de l’élaboration d’un projet, d’une présentation ou d’un site web.