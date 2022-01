Le Fonds Monétaire International (FMI) a décidément du mal avec le choix du Salvador de faire du Bitcoin une monnaie officielle au côté du dollar américain. Dans un communiqué publié le 25 janvier dans le cadre de la discussion du conseil d’administration sur l’évaluation économique annuelle du Salvador, l’organisation internationale a de nouveau appelé le pays à renoncer à cette décision.

Pour le FMI l’adoption en septembre 2021 du Bitcoin comme monnaie officielle, le seul pays au monde à être allé aussi loin, est très inquiétante. L’organisation estime que « L'adoption d'une cryptomonnaie comme monnaie légale comporte de grands risques pour l'intégrité financière du marché, la stabilité financière et la protection des consommateurs ».

Cette position n’est pas nouvelle, à l’image de la Banque mondiale qui a refusé d’aider le Salvador à faire du Bitcoin une monnaie officielle, le FMI a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues aux projets du président du pays, Nayib Bukele. La demande d’un prêt de 1,3 milliard de dollars auprès de l’institution serait bloquée à cause de la cryptomonnaie.

En novembre, l’institution pointait la forte volatilité du Bitcoin pour inciter le Salvador à renoncer à la cryptomonnaie. Force est d’admettre que l’actualité a donné raison à l’institution. Le Salvador a commencé à acquérir du Bitcoin en 2021, environ 1801, lorsque sa valeur était à 50 000 dollars. Après un pic à près de 70 000 dollars en novembre, le cours a chuté de 45%. Selon les calculs de Bloomberg, le Salvador a perdu près de 20 millions de dollars.

Il en faut plus pour convaincre Nayib Bukele de renoncer. Sur Twitter le président de 40 ans a annoncé le 21 janvier avoir acquis 410 nouveaux Bitcoins pour 15 millions de dollars, afin de profiter de la baisse de valeur. Une opération qualifiée de « bon marché » par Nayib Bukele qui a lié le succès de sa politique à sa décision de reconnaître le Bitcoin.

Nope, I was wrong, didn’t miss it.

El Salvador just bought 410 #bitcoin for only 15 million dollars 🥳

Some guys are selling really cheap 🤷🏻‍♂️ https://t.co/vEUEzp5UdU

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) January 21, 2022