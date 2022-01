Lors de l’élaboration d’une campagne, il n’est pas rare que les marketeurs et les communicants créent des liens avec UTM. Ils servent à mesurer l’impact de ses actions marketing sur les différents sites et plateformes web. Ils aident notamment à savoir à quel endroit l’annonce fonctionne le mieux, par où est passé un visiteur pour arriver sur la page en question… Toutefois, il arrive parfois de mal les paramétrer, rendant leur utilisation impossible. Pour cette raison, il existe Purrfect UTM Builder. Cet outil permet de créer facilement de multiples liens avec UTM.

Un outil qui s’intègre à de nombreuses plateformes

Purrfect UTM Builder permet de concevoir plusieurs liens avec UTM en quelques clics. Pour cela, il suffit de se rendre sur la plateforme et de cliquer sur “Builder”. Il convient alors d’entrer l’URL de la page que l’on souhaite tracker. Il est ensuite demandé de sélectionner les sources de sa campagne, par exemple Facebook, Twitter et LinkedIn. Une URL sera créée pour chacune d’entre elles. Purrfect UTM Builder requiert à l’utilisateur de spécifier l’objet de cette campagne : app-marketplace, social, display, email, paidsearch, partner-marketing, ppc ou review-site. Il ne manque plus qu’à entrer le nom de sa campagne.

En appuyant sur “Generate Trackable Links”, l’outil crée automatiquement tous les liens nécessaires pour suivre ses actions marketing. Elles apparaissent dans un tableau avec la date, le nom de la campagne, la source, l’URL générée en version longue ou courte. Pour copier l’une d’entre elles, il suffit de cliquer dessus.

Les entreprises utilisent parfois de multiples plateformes pour gérer et suivre les résultats de leurs campagnes. Pour cette raison, Purrfect UTM Builder s’intègre à de nombreuses d’entre elles : Salesforce, Salesloft, Outreach, Marketo, HubSpot, Eloqua, Google Analytics et Web Forms.

Cela permet de centraliser le processus et surtout de le faciliter. Plus besoin d’avoir un fichier Excel avec de nombreuses colonnes qui répertorie toutes les campagnes passées ou à venir avec leur date, leur lien UTM et leurs résultats, cet outil facilite grandement le travail d’analyse.

Totalement gratuit, les créateurs de Purrfect UTM Builder prévoient même de créer une extension pour navigateur pour simplifier davantage le quotidien des professionnels du marketing.