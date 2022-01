Le 26 janvier 2022, la commission européenne a dévoilé un projet de déclaration sur les droits principes numériques. Cette proposition émane de l'objectif de promouvoir une voie européenne de la transition numérique, centrée sur les citoyens et internautes de l'Union Européenne afin de protéger leurs intérêts.

En 2018, l'ancien président du Parlement européen, David Sassoli, avait défendu l'idée d'inscrire l'accès à internet parmi les droits humains. Sa volonté ne devrait pas tarder à devenir réalité. Le Parlement européen et le Conseil européen sont invités à examiner le projet de déclaration et à l'approuver au plus haut niveau d'ici l'été.

« L'objectif est de donner un point de référence clair concernant les droits et principes qui régissent l'environnement en ligne » a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne pour une Europe préparée à l'ère numérique. Dans le cadre de cette déclaration, l'ensemble des droits et libertés obtenus grâce à sa prochaine promulgation devront être respectés en ligne comme ils le sont dans le monde réel.

C'est ce que précise également Thierry Breton, commissaire au marché intérieur : « La déclaration sur les droits et principes numériques proclame en outre de manière solennelle que ce qui est illégal dans le monde réel devrait également l'être en ligne. Nous avons pour ambition de faire de ces principes une norme au niveau mondial ».

A declaration to get the most out of the digital transformation:

✅covering rights and principles for the digital transformation

✅placing people and their rights at its centre

✅being a reference point for the digital transformation Europe promotes and defends.#DigitalEU pic.twitter.com/TUM2ReDnpu

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) January 26, 2022