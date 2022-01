Dans un billet de blog, Panos Panay, dirigeant de Windows, a annoncé que les applications Android seraient disponibles sur Windows 11 dès le mois de février.

Une vaste mise à jour de Windows 11

Il s’agit d’une fonction très attendue par un bon nombre d’utilisateurs de PC qui avait fait grand bruit lors de la présentation de Windows 11. Dans le cadre d’une importante mise à jour du système d’exploitation sorti en octobre dernier, certaines applications Android seront finalement disponibles au téléchargement sur PC le mois qui arrive dans le cadre d’une bêta publique en preview. Pour y avoir accès, il faudra tout d’abord télécharger l’Amazon Appstore dans le Microsoft Store. En effet, Windows ne supporte pas le Google Play Store sur ses appareils.

Panos Panay a annoncé d’autres nouveautés qui seront déployées avec la mise à jour, à savoir « des améliorations de la barre des tâches (coupure et rétablissement du son des appels), un partage plus facile des fenêtres et l'affichage de la météo dans la barre des tâches, ainsi que l'introduction de deux nouvelles applications redessinées, Notepad et Media Player ». Elles vont ainsi prendre en charge le mode sombre ainsi que le langage de conception Fluent Design.

Pour rappel, la fin du support de Windows 10 est prévue pour 2025.

Le marché du PC en plein boom

Le dirigeant de Windows a profité de ces quelques annonces et du début d’année pour faire un état des lieux de son service, notamment en lien avec la pandémie de Covid-19 qui a « eu un impact profond et durable sur la façon dont nous vivons nos vies ». Panay explique ainsi que le PC est au cœur des changements engendrés par les deux années qui viennent de s’écouler :

« Il existe aujourd'hui une nouvelle infrastructure hybride, qui s'étend du travail à l'école en passant par la vie privée, et qui permet une plus grande flexibilité quant au lieu et à la manière dont les gens passent leur temps. Et le PC en est le pivot. Une nouvelle ère d'utilisation des PC s'ouvre ainsi, avec une augmentation durable du nombre de minutes passées sur l'ordinateur et une augmentation du nombre de PC par foyer. Lorsque nous réfléchissons aux facteurs à l'origine de cette évolution structurelle de la demande et de l'utilisation des PC, nous constatons trois tendances durables : l'essor du travail et de l'apprentissage hybrides, l'évolution des habitudes de divertissement et des modèles de distribution, et l'évolution des habitudes des consommateurs pour les tâches quotidiennes ».

Dans ce contexte, le marché du PC a connu sa plus forte croissance depuis près d’une décennie avec des expéditions mondiales qui ont dépassé les 340 millions en 2021. « Windows alimente désormais plus de 1,4 milliard d'appareils actifs mensuellement, avec un temps global passé sur Windows en hausse de 10 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. Ce trimestre, Windows a pris des parts de marché car, grâce à nos recherches sur les clients, nous avons constaté une croissance de près de 50 % des personnes qui prévoient d'utiliser leur PC pour la créativité, les jeux ou le travail. Nous continuons à voir des personnes au sein d'organisations, d'écoles et de foyers reconnaître les avantages d'un PC pour chaque personne », continue Panos Panay.

Windows déploie des outils et des mises à jour dans l’optique de satisfaire son nombre toujours plus important d’utilisateurs. Nul doute que l’arrivée des applications Android soit très appréciée ; d’ailleurs, elle sera aussi bien utile pour ceux qui ont un PC classique, mais également très intéressante pour les détenteurs d’un PC à écran tactile.