Écrire fait partie du quotidien des professionnels du marketing, de la communication et de la publicité. Ils doivent trouver les bons mots pour expliquer correctement l’utilité d’un produit ou d’un service, attirer l’attention de visiteurs en ligne ou les inciter à aimer ou partager un contenu. Néanmoins, il peut être complexe de trouver les mots justes. On se retrouve alors à chercher une inspiration ou la bonne formulation pendant de longues minutes, sans qu’elle soit pour autant efficace. Pour cette raison, Harry Dry a créé Copywriting Examples. Cette plateforme gratuite réunit des exemples de copywriting à succès.

S’inspirer des meilleurs exemples de copywriting

Lorsqu’un professionnel a du mal à trouver les mots adaptés pour son projet, il se tourne machinalement vers ce qui a déjà été fait, en quête d’inspiration ou d’idée. Toutefois, arpenter le web prend beaucoup de temps, et il est parfois difficile de trouver les bons contenus qui viendront nourrir sa pensée et l’aider à écrire un paragraphe qui l’aidera à atteindre son but. Copywriting Examples vise à faciliter cela. Cet outil permet d’avoir une vue d’ensemble sur les accroches qui ont le mieux fonctionné.

Sur la plateforme, l’utilisateur peut affiner sa recherche en fonction de son projet ou de ses objectifs : un en-tête, une publicité, une description de produit, écriture d’une histoire, prouver quelque chose ou attirer des leads. Il a également la possibilité de trier les exemples de copywriting en fonction du style qu’il recherche, comme créatif, rhétorique, nuancé, conversationnel ou simple. Copywriting Examples peut même trier les exemples en fonction du type d’audience, B2B ou B2C.

Lui sont alors proposées des accroches réussies. En cliquant sur une d’entre elles, il obtient une courte analyse lui expliquant pourquoi elles ont fonctionné. Pour certains exemples, Copywriting Examples fournit aussi quelques conseils pour écrire plus facilement ses accroches : se limiter à trois mots, utiliser le langage de son audience, raconter une histoire à travers son texte… Dans certains cas, l’outil suggère de courtes citations inspirantes sur lesquelles s’appuyer lors de la rédaction d’un titre, d’un paragraphe ou d’un slogan.

Copywriting Examples propose par ailleurs une newsletter contenant six astuces de copywriting chaque semaine. Cela permet de régulièrement se nourrir de contenus pertinents, sans avoir à fouiller le web.