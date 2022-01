En 2021, la crise sanitaire a mis en relief l’importance de la communication interne au sein d’une entreprise. Échanger des informations importantes facilement, collaborer efficacement et assurer une cohésion d’équipe à distance comme en présentiel est apparue comme essentiel au bon fonctionnement d’une organisation.

Jamespot, le spécialiste français du réseau social d’entreprise et des logiciels collaboratifs, vous donne rendez-vous le jeudi 27 janvier 2022 à 14h30 lors d’un webinar pour découvrir les nouveaux enjeux de la communication interne en 2022.

Un live pour comprendre comment améliorer sa communication interne

Avec la crise du Covid-19 et la pérennisation du télétravail, les salariés sont plus que jamais en quête d’informations et de cohésion au sein de leur entreprise. Pour cette raison, la communication interne apparaît comme un outil indispensable pour assurer un bon management et une bonne organisation de travail. Elle a un rôle central dans l’implication des équipes et dans leur bonne collaboration.

Pour rester efficace, elle doit être constamment repensée et améliorée. Au cours du webinar du 27 janvier 2022, Fatou Thera et Antoine Cuau, les experts de Jamespot, vous délivreront de nombreuses pistes pour vous aider à développer et booster votre communication interne.

Il peut par exemple être judicieux d’optimiser la diffusion des informations au sein de votre organisation. Il existe aujourd’hui une multitude de canaux de communication : e-mail, réseau social d’entreprise, intranet… Toutefois, chacun d’entre eux répond à un usage précis. Dans le cas où vous annonceriez un événement à venir, il est préférable d’utiliser un intranet ou un réseau social interne. Si vous faites passer un message concernant l’organisation du travail, il vaut mieux privilégier un e-mail.

L’objectif est de permettre à chaque collaborateur de s’y retrouver dans le flux d’informations important qui circule au sein d’une société. En assistant à ce webinar, vous découvrirez plusieurs pratiques qui vous permettront de booster votre communication interne.

Elle optimisera l’organisation et la productivité des collaborateurs, mais pas seulement. Elle est également essentielle pour assurer une bonne synergie de groupe. En effet, améliorer l’efficacité et la cohérence d’une entreprise passe aussi par la fédération de valeurs communes. En télétravail comme au bureau, il est crucial de mettre en place des solutions qui permettront aux différentes équipes de développer des relations fortes. Cela leur permettra de coopérer plus naturellement et facilement.

Pour faire face à ces nombreux enjeux, il convient d’utiliser les outils technologiques adaptés. Au cours de ce webinar, les deux experts de Jamespot vous en feront découvrir plusieurs sur lesquels vous pourrez vous appuyer au sein de votre entreprise. Ils vous permettront de transmettre des informations rapidement et en toute transparence, mais aussi de développer une culture d’entreprise.

Au programme du webinar du 27 janvier 2022 :

Comment booster sa communication interne en 2022 ?

Les solutions by Jamespot pour y répondre

Une session de questions/réponses.

Si vous souhaitez connaître tous les conseils de communication des experts de Jamespot, n’oubliez pas de vous inscrire à ce webinar. Dans le cas où vous ne seriez pas disponible sur ce créneau, il est toujours possible de recevoir le replay de l’événement par e-mail.