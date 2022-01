Dans un communiqué, Instagram vient d’annoncer le début d’une période de test pour Instagram Subscriptions, un outil qui va permettre aux créateurs de générer des revenus grâce à du contenu exclusif.

Le concept est simple : les abonnés qui le souhaitent pourront souscrire à un abonnement mensuel afin d’avoir accès à des stories ou des lives exclusifs de la part d’un créateur. Comme sur Twitch ou encore YouTube, les abonnés payants seront dotés d’une petite pastille violette à côté de leur nom, ce qui permettra aux créateurs de les repérer et de leur dédier davantage de temps s’ils en ont l’envie.

Pour l’heure, la fonctionnalité n’est testée qu’avec dix créateurs américains, et ceux-ci peuvent proposer des prix allant de 0,99 à 9,99 dollars mensuels. « Les créateurs font ce qu'ils font pour gagner leur vie et il est important que cela soit prévisible. Les abonnements sont l'un des meilleurs moyens d'avoir un revenu prévisible, un moyen qui n'est pas lié à l’audience que vous obtenez sur un poste donné, qui va inévitablement augmenter et diminuer au fil du temps », explique Adam Mosseri, le PDG d’Instagram.

Le dirigeant de Meta, Mark Zuckerberg, s’est lui aussi exprimé sur les abonnements Instagram : « Cela aidera les créateurs à gagner plus en offrant des avantages à leurs followers les plus engagés, comme l'accès à des Lives et Stories exclusives. Je suis enthousiaste à l'idée de continuer à construire des outils permettant aux créateurs de gagner leur vie en faisant un travail créatif et de mettre bientôt ces outils entre les mains de plus de créateurs ».

🎉 Subscriptions 🎉

Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

- Subscriber Lives

- Subscriber Stories

- Subscriber Badges

We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/SbFhN2QWMX

— Adam Mosseri (@mosseri) January 19, 2022