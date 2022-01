Lors de la création d’un site ou d’une maquette, les développeurs web utilisent de nombreuses icônes, au point qu’il en devient parfois difficile de s’y retrouver. Au moment de chercher une certaine icône, on peut alors rapidement devoir fouiller les dossiers de son ordinateur, perdant énormément de temps dans la conception d’un projet. Parce que Robin Philippe Thomas avait quotidiennement le même problème, il a mis au point Icon Shelf. Il permet de gérer ses icônes pour les retrouver plus facilement.

Toutes ses icônes à porter de main

Icon Shelf est un outil qui révolutionne déjà le quotidien de multiples développeurs. Il permet de gérer ses icônes, sans avoir à chercher pendant de longues minutes dans tout son ordinateur. Pour cela, la plateforme a été simplifiée au maximum, permettant de retrouver celle voulue en quelques clics, notamment grâce à la barre de recherche.

Sur Icon Shelf, il est possible d’afficher toutes ses icônes pour avoir une vue d’ensemble, ou par collections pour les voir dans le détail. L’utilisateur peut créer autant de collections qu’il le souhaite et les nommer en fonction de ses projets en cours, comme “icônes pour mon site” ou “projet personnel”. En cliquant sur l’une d’entre elles, toutes les icônes rangées à cet emplacement s’afficheront au centre.

Chacune d’entre elles est mise dans une petite case au bord arrondi. En cliquant sur une icône, les détails de celles-ci s’affichent à droite : le format, la dimension et les dernières modifications effectuées. À l’aide d’un simple clic droit sur l’icône, il est possible de la copier en SVG et JSG, ou sous forme de code pour l’intégrer à son projet React, Vue, Svelte ou Ember. Il faudra effectuer la même manipulation pour la supprimer de sa bibliothèque.

Ajouter des icônes à Icon Shelf est également très simple. Depuis Iconset, l’utilisateur n’a qu’à faire glisser celles qu’il souhaite conserver dans son gestionnaire. L’avantage, c’est que les éléments ajoutés seront visibles avec toute son équipe, à condition qu’on synchronise l’outil avec Github ou encore Dropbox. Étant téléchargeable gratuitement, c’est tous les professionnels qui pourront profiter d’Iconset pour travailler plus efficacement, simplement et rapidement sur chacun de leurs projets.