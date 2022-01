Sept nouveaux satellites orbitent au-dessus de nos têtes depuis le 13 janvier grâce à Virgin Orbit. La fusée LauncherOne a été entraînée à 10 kilomètres d’altitude par Cosmic Girl, un Boeing 747 réaménagé, avant d’allumer ses moteurs pour rejoindre l’espace pour sa troisième mission.

Une belle bougie pour l’entrée en bourse

En mai 2021, lors de son lancement inaugural, LauncherOne n’était pas parvenu jusqu’à son objectif, les étoiles. C’est désormais un lointain souvenir pour l’entreprise britannique. Elle a envoyé 19 satellites en tout, petits ou moyens, avec son lanceur.

Les derniers sont des satellites de recherches, des satellites pour le ministère de la Défense du Royaume-Uni et trois appareils des sociétés SatRevolution et Spire. « Cosmic Girl » est partie du Mojave Air and Space Port, dans le désert californien, où Virgin Orbit dispose d’un centre d’essai.

And there we have it, folks! We've just heard from Mission Control that NewtonThree successfully reignited and deployed all customer spacecraft into their target orbit. Another fantastic day for the Virgin Orbit team, and a big step forward for our customers. — Virgin Orbit (@VirginOrbit) January 13, 2022

Une bien belle façon de fêter l’arrivée en bourse de l’entreprise sœur de Virgin Galactic le 7 janvier. Annoncée en août, l’opération a abouti à la bourse de New York via société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC). Pour l’occasion un modèle de LauncherOne a été exposé à Times Square, rapporte The Verge.

Virgin Orbit, fidèle à ses racines britanniques

Malgré le rêve américain, Virgin Orbit n’a pas oublié son royaume d’origine. Un pilote de la RAF, l’armée de l’air britannique, était aux commandes du Cosmic Girl le 13 janvier. Le PDG de l’entreprise, Dan Hart a exprimé le souhait d’opérer deux lancements directement depuis le Royaume-Uni dès juin ou juillet 2022.

Selon la BBC, la Civil Aviation Authority n’accordera aucun passe-droit à Virgin Orbit en matière de sécurité. Tim Johnson, à la tête de l’autorité, a refusé d’indiquer si une licence pourrait être accordée pour cette nouvelle année.

En attendant, Virgin Orbit devrait multiplier les lancements. Actuellement l’entreprise respecte un délai de six mois entre chaque opération. Ce délai est voué à être réduit pour atteindre l’objectif de six lancements en 2022. Il faudra au moins cela pour titiller le champion du new space, Space X. Le 13 janvier, la Falcon 9 d’Elon Musk a envoyé 105 petits satellites depuis Cap Canaveral, en Floride. La concurrence pour les étoiles a déjà commencé.