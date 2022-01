Depuis sa création en 2015, Plezi, un éditeur français de marketing automation, permet de transformer un site web en un générateur de prospect. Notamment grâce à la création de formulaires automatisés. Aujourd’hui, Plezi fait évoluer son offre et cherche à aider les dirigeants et les responsables marketing à réussir l'étape d'avant : faire venir leur cœur de cible sur leur site grâce au SEO.

Plezi One : une nouvelle offre pour simplifier le SEO

La génération de trafic est une vraie problématique pour les équipes marketing. Il faut identifier les bons mots clés, créer du contenu, les optimiser et cela peut prendre beaucoup de temps.

Avec son offre Plezi One, l’éditeur français de marketing automation veut simplifier la vie des professionnels du marketing et leur faire gagner un temps précieux dans les actions de SEO.

Pour travailler sur ce nouvel axe, l’offre Plezi One permet de simplifier la compréhension des indicateurs SEO. La promesse est simple : en se basant sur les données de la Google Search Console, les utilisateurs de cette nouvelle offre sont en mesure de comprendre plusieurs éléments clés de leur stratégie de référencement. Plezi propose d’analyser la répartition des mots clés en 3 catégories : les trois premiers résultats, la première page et les dix premières pages. Des KPI’s qui doivent vous permettre de suivre l'évolution globale de la visibilité de votre marque dans le temps.

Le SEO est une technique marketing idéale pour apporter du trafic qualifié de manière pérenne, sans avoir à investir des milliers d’euros dans la publicité ou à dépendre des algorithmes de plus en plus impitoyables des réseaux sociaux. Avec les nouvelles fonctionnalités proposées par Plezi, vous avez un aperçu des mots clés qui fonctionnent le mieux et qui apportent le plus de trafic. Vous pouvez dès à présent créer votre compte gratuitement sur Plezi One.

Un tableau de bord intuitif

Grâce à des indicateurs de performance, vous pouvez rapidement identifier les mots clés en baisse ou en augmentation par rapport à la période précédente. Sur votre tableau de bord Plezi, vous aurez accès au tunnel de conversion de Google, jusqu'à la génération de prospects. Un outil idéal pour pouvoir identifier les étapes à améliorer. Le tunnel de conversion entre Google et votre site vous donne notamment accès aux impressions, aux clics ou leads générés. Vous avez toutes les informations en un seul coup d’œil.

Avec Plezi One, l’idée est simple : vous n’avez pas besoin de dépenser plus pour générer du trafic, il suffit de rentabiliser votre site web. Grâce à Plezi One, vous allez donc pouvoir gérer vos contenus, améliorer votre SEO et faire connaissance avec vos prospects. Et surtout les données générées par Plezi sont exploitables par n’importe quel marketeur. Pas besoin d’être un expert SEO ou d’un traducteur pour les déchiffrer.

Bref, si vous voulez transformer votre site web en machine à prospects, créer des formulaires automatisés et suivre l’activité de vos leads, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Obtenez dès à présent votre accès gratuit en avant-première à Plezi One et générez des prospects que vos commerciaux se feront un plaisir de transformer.