Lorsqu’on lance une activité, il faut généralement passer par l’étape de la création d’un site web. À première vue, cela demande beaucoup de temps et une certaine expertise. Toutefois, il existe des outils permettant de simplifier cette tâche, comme Jemi. Cette solution tout-en-un offre aux professionnels la possibilité de créer un site web sans savoir coder.

Cinquante templates disponibles pour créer son site web

Jemi est une alternative à WordPress qui permet de créer son site web en seulement quelques minutes. Il est possible de le construire de toutes pièces en choisissant le design, les couleurs et les polices d’écriture, mais aussi en utilisant les blocs proposés : ajout d’une biographie, de liens, de musiques, de photos, de fonctionnalités de paiement ou de contenus issus des réseaux sociaux. L’objectif est de pouvoir montrer clairement son travail ou les produits que l’on vend.

L’utilisateur peut aussi opter pour un des cinquante templates disponibles pour se lancer dans la création de son site web. Chacun d’entre eux répond à différents cas d’usage : portfolio, landing page, plateforme d’e-commerce, blog… Les possibilités sont nombreuses. Les modèles proposés permettent de construire un site web professionnel en peu de temps.

En quelques clics, l’utilisateur peut connecter son site créé sur Jemi à Google Analytics et Facebook Pixels afin de suivre ses performances. L’outil s’intègre également à Printful pour exécuter et expédier plus simplement ses commandes reçues. Il se connecte aussi à Mailchimp pour faciliter l’envoi de newsletter et d’e-mails automatiques.

Comme on peut le lire sur la marketplace AppSumo, les utilisateurs apprécient la facilité d’utilisation de Jemi. Pour bénéficier à votre tour de ces avantages, il est possible de profiter d’une offre exceptionnellement à 79 dollars au lieu de 1499 dollars. Elle permet de créer et de gérer trois sites différents. Dans le cas où vous auriez besoin d’en avoir davantage, deux autres licences sont disponibles.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.