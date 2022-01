Qu'il s'agisse de présenter le travail de plusieurs influenceurs pour une prochaine campagne ou le travail d’une agence, les marketeurs et les communicants doivent souvent extraire des vidéos issues des réseaux sociaux.

Toutefois, il n’est pas toujours évident de trouver le bon site qui permettra de les télécharger facilement, rapidement et dans une bonne qualité. C’est là qu’intervient SnapDownloader, un outil qui permet d’obtenir des vidéos issues des réseaux sociaux en seulement quelques clics.

Télécharger des vidéos issues de 1 100 sites différents

SnapDownloader est un outil permettant de télécharger les vidéos de plus 1 100 sites différents, dont des plateformes populaires comme Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, et Vimeo et YouTube. Sur cette dernière, l’outil offre la possibilité de télécharger des listes de lecture entières ainsi que toutes les vidéos issues d’une chaîne.

Une vidéo peut être découpée comme on le souhaite, permettant de ne télécharger que la partie qui nous intéresse. Les contenus peuvent être obtenus dans une haute définition, allant jusqu'à 8K et dans plus de 8 formats : MP4, MP3, AVI, WMA, AAC… L’outil permet même d’extraire seulement l’audio et la musique d’une vidéo dans une qualité optimale.

Pour utiliser SnapDownloader, rien de plus simple. Il suffit d’abord de le télécharger sur Windows ou macOS. Il faut alors entrer l’URL du contenu souhaitée dans la barre de recherche, en précisant si l’on souhaite toute la vidéo ou uniquement l’audio. Il est ensuite proposé d’ajouter des sous-titres, disponibles dans de nombreuses langues. Il convient enfin de sélectionner le format et la définition voulus et de télécharger le contenu.

Il est possible de profiter des avantages offerts par SnapDownloader grâce à l’offre du moment. Elle permet d’obtenir l’outil pour seulement 19 dollars à vie au lieu de 29 dollars. À ce prix, l’utilisateur a accès à toutes les fonctionnalités proposées.

