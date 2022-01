Les communiqués de presse (CP) sont des leviers de communication essentiels pour les entreprises et les marketeurs. Ils permettent de communiquer à la presse une annonce importante comme la sortie d’un nouveau produit ou un événement à venir.

Se caractérisant généralement par un simple document envoyé par e-mail, ils se noient bien trop souvent dans les nombreux messages reçus par les journalistes. En effet, ce format n’est plus suffisant pour assurer la visibilité de ses actualités ou captiver l’attention de ses cibles.

Pour cette raison, Cision mise sur la digitalisation des communiqués de presse et sur Wire, son offre de diffusion permettant de transmettre l’actualité aux médias d’une façon rapide, simple et innovante.

Longtemps cantonné aux RP, le Communiqué de presse se digitalise et se dote d'un panel de fonctionnalités puissantes pour les professionnels du marketing. Mélanie Debeauvois-Noêl, Product Marketing Manager chez @CisionFrance revient sur les caractéristiques de cet outil ! #ad pic.twitter.com/IIRoN3ujB8 — Siècle Digital (@Siecledigital) January 11, 2022

Un communiqué de presse digital plus interactif et engageant

Face aux changements de la communication traditionnelle, le communiqué de presse se doit d’évoluer à son tour. Désormais, journalistes comme consommateurs recherchent un contenu engageant qui pourra marquer leurs esprits. C’est à ce challenge que vient répondre la solution de Cision. L’entreprise offre aux marketeurs, blogueurs et influenceurs la possibilité d’envoyer des communiqués de presse plus intelligents. Ils se caractérisent par une page web en HTML 5 dont le contenu est optimisé pour le SEO et est plus dynamique qu’une simple pièce jointe à un e-mail.

Ces documents innovants peuvent contenir des photos, des vidéos ou tout autre contenu qui captivera l’attention de son audience. Chaque élément ajouté est nativement téléchargeable et réutilisable par les médias, les journalistes et les consommateurs, permettant d’être simplement partagé sur les réseaux sociaux ou dans des articles. Pour suivre l’impact de leur campagne, les marketeurs peuvent y intégrer des liens traquables, des formulaires et des call-to-actions.

« Vidéo, produit, livre blanc, interview, infographie… Tous ces contenus peuvent être intégrés au communiqué de presse digital pour soutenir l’actualité de l’entreprise, comme la présence sur un salon, l’annonce d’une nouvelle égérie ou encore des nouveaux partenariats », explique dans une récente interview réalisée par Siècle Digital Mélanie Debeauvois-Noël, Product Marketing Manager chez Cision France.

Il convient de dire que solution multimédia et design répond aux besoins des marketeurs dont la quantité importante de contenu produite n’est pas toujours vu, lu ou facilement accessible. Les communiqués de presse digitaux vont répondre à ces problématiques en les accompagnant dans leur stratégie de contenus et en rendant leurs actualités plus visibles sur le web comme dans les médias.

Wire, un moyen de diffuser ses communiqués de presse dans plus de 170 pays

« Le communiqué de presse digital correspond également aux besoins des professionnels du marketing qui ne sont pas toujours à l’aise avec les codes des médias et ne savent pas comment communiquer leur actualité aux journalistes. C’est pourquoi la diffusion est prise en charge par Cision grâce à la diffusion Wire », développe Mélanie Debeauvois-Noël.

Cision internalise la création des communiqués de presse digitaux, qui sont élaborés par une équipe d’experts. Seulement 48h lui suffit pour créer et diffuser les CP des sociétés grâce à son expérience dans de multiples secteurs et marchés et à son offre diffusion par Wire.

Ce circuit de distribution permet de diffuser des contenus auprès de plus de 8 000 médias partenaires de Cision, et dans plus de 170 pays. « Quand vous diffusez un communiqué de presse par le Wire, c’est tout ce réseau de partenaires médias mis en place par Cision depuis plus de 65 ans que vous activez », explique Mélanie Debeauvois-Noël.

Pour s’assurer de la pertinence du communiqué de presse envoyé, l’entreprise propose de vérifier le contenu et de le traduire dans plus de 40 langues différentes afin de toucher une audience internationale. Avec le Wire, une entreprise s’assure donc d’étendre sa stratégie de communication et de renforcer sa réputation, car Cision est associée à de grandes agences de presse internationales comme l’AFP, la Press Association.

Cette solution assure une reprise des communiqués de presse, par exemple en France sur L’Opinion et Challenges, en Chine sur Xinhua Net ainsi qu’aux États-Unis sur Yahoo! et Insider. Une façon de toucher facilement des journalistes à l’étranger, qu’on ait connaissances du paysage médiatique local ou non. Pour accroître la visibilité d’un communiqué de presse, Cision mise sur une diffusion multicanale, passant par les réseaux sociaux, mais aussi l’affichage. Grâce à un partenariat avec Branded Cities, les sociétés peuvent même aller jusqu’à afficher une photo ou une vidéo sur à Time Square, à New York.

L’offre de Cision offre ainsi aux entreprises la possibilité de transformer leur manière de transmettre l’information en développant la performance de leurs communiqués de presse.