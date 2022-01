L’écosystème AppGallery de Huawei est de plus en plus populaire en France. Comme Google et Apple, Huawei propose depuis quelques mois son propre magasin d’applications. En 2022, Huawei Ads, avec l’app promotion, le search et le display, offre de nouvelles opportunités pour les marketeurs qui souhaitent développer la notoriété de leur application.

Des pistes de développement pour 2022 avec Huawei App Promotion

Le jeudi 20 janvier à 10h, Ad4Screen organise justement un webinar pour vous aider à vous lancer sur Huawei Ads. Au cours de ce live, vous découvrirez notamment les nouveautés et les tendances 2022. Vous découvrirez comment se lancer sur AppGallery ou encore comment être visible sur le navigateur de Huawei, le Petal Search. Bref, en participant à ce webinar vous aurez toutes les cartes en main pour vous lancer sur Huawei Ads.

Alix Odendahl, Head of Account Management chez Ad4Screen sera aux côtés de Stéphane Fournis, Head of EU Ads Business Growth chez Huawei Ads et d’Alexandre Giraudeau, Head of Business Development chez Huawei Ads pour vous plonger dans l’univers de l’App Gallery. Voici le programme du webinar du 20 janvier 2022 :

Chiffres clés sur Huawei Ads

Nouveautés et tendances 2022

Focus application :

Comment soumettre une app sur App Gallery ?

Formats et ciblages du réseau display

Comment développer sa notoriété grâce à Huawei Ads ?

Se lancer dans l’app install

En participant à ce webinar, vous découvrirez les différents canaux de diffusion offerts par Huawei Ads sur AppGallery. Il existe trois catégories : les applications recommandées, la homepage via les catégories et les résultats de recherche. Trois emplacements intéressants sur lesquels vous pouvez vous positionner. Les trois experts présents au cours de ce live vous donneront également plus de détails sur les critères de ciblage. Vous verrez que vous pouvez toucher de manière très précise l’audience de votre choix, en sélectionnant des critères démographiques, comportementaux ou encore d’usage des applications.

Avec Huawei Ads, vous pourrez aussi vous positionner sur le Petal Search, un navigateur disponible sur tous les appareils Huawei. Votre marque apparaîtra ainsi avant les résultats organiques de la recherche. Comme vous le découvrirez, ce segment est pour le moment très peu concurrentiel, ce qui induit des CPM et CPC très bas. Enfin, le 20 janvier, les experts Huawei Ads vous présenteront le réseau display et la diffusion possible de vos publicités sur des applications mobiles Huawei. Bref, c’est le webinar à ne pas manquer si vous souhaitez accroître votre notoriété en 2022.