Après avoir annoncé des chiffres records pour 2021, Samsung présente une nouvelle marque dédiée à la production de batterie nickel-silicium : PRiMX (prononcez « Praïmax »). Avec cette nouvelle marque, Samsung SDI, filiale du groupe Samsung Electronics, se renforce dans la production de batterie.

PRiMX : la qualité avant tout

Samsung SDI, l’un des plus gros producteurs de batteries de voitures électriques au monde, lance la marque PRiMX, un acronyme pour « Prime Battery for Maximum Experience ». D'après Samsung, la marque a été développée pour répondre à trois objectifs : une « qualité absolue », une « performance exceptionnelle » et un « avantage éprouvé ». C'est ambitieux.

Avec PRiMX, Samsung prévoit notamment de renforcer le contrôle de la qualité pour l'ensemble du processus, du développement de la batterie à la fabrication, jusqu'à l'expédition. PRiMX englobera l’ensemble des batteries fabriquées par Samsung, notamment celles qui sont consacrées aux voitures électriques et qui représentent l'avenir de la production.

Michael Son, VP marketing au sein de Samsung SDI, affirme que « PRiMX est une marque de batterie qui véhicule l’identité unique de Samsung SDI. Nous développerons la marque dans les meilleures conditions, pour atteindre le summum de la technologie ». L'enregistrement de la marque a été effectué en Corée du Sud, mais aussi en Europe et bientôt aux États-Unis.

Samsung SDI veut produire les meilleures batteries

Avec cette nouvelle marque, Samsung SDI prévoit de faire progresser ses process de fabrication. Le fabricant sud-coréen compte notamment repenser la phase de développement en améliorant l'algorithme de détection des défauts, grâce à un test d'intelligence artificielle basé sur le deep learning. Pas moins de 500 éléments de qualité seront évalués tout au long du processus de fabrication, selon le communiqué de presse de la marque.

Samsung a toujours été reconnu pour la qualité de ses batteries. En 2018, Apple a même embauché Soonho Ahn, un ancien dirigeant de Samsung SDI. Durant trois ans, il fût le responsable mondial du développement des batteries chez Apple. Au fil des années, Samsung SDI s'est imposé dans le monde de l'automobile avec des batteries de plus en plus performantes. Aujourd'hui, le géant sud-coréen fabrique même les batteries du groupe Stellantis aux États-Unis.