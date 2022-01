Afin d'héberger des évènements virtuels destinés aux 800 millions d'utilisateurs de son site, LinkedIn a mis au point une nouvelle plateforme interactive. Si, dans un premier temps, seules les fonctionnalités audio seront disponibles, celles en lien avec la vidéo devraient arriver dans les mois qui suivent. Ce nouvel outil n'est pas sans rappeler l'application Clubhouse ou les twitter Spaces.

Une version bêta de la plateforme de LinkedIn disponible dès janvier

La plateforme proposée par LinkedIn sera lancée sous une version bêta au cours du mois de janvier pour une poignée d'utilisateurs. Elle aura pour but de commercialiser et de présenter des évènements interactifs en direct en se concentrant sur les contenus audio. Elle sera ouverte aux créateurs qui utilisent déjà LinkedIn. Lorsque le créateur propose un évènement, l'outil attribut des statuts aux participants, en tant qu'hôte ou organisateur.

Pour l'instant, ces évènements interactifs devraient être gratuits. Toutefois, un accès payant peut être envisagé, sous la forme d'une billetterie proposée par les organisateurs. Avec cette potentielle monétisation, LinkedIn pourrait garantir la création d'évènements ambitieux, dont les thèmes et les intervenants seront de qualité.

Derrière la création de cet outil, LinkedIn souhaite que ses utilisateurs restent plus longtemps sur son site. En proposant des évènements ou des discussions audio et vidéo depuis le réseau social, les internautes ne sont pas obligés d'utiliser des services tiers afin d'organiser des talks, des conférences, voire des évènements sur un sujet en lien avec le monde professionnel. De plus, lors de la fin d'un évènement, les participants restants pourront poursuivre leur conversation sans aucun souci.

Surfer sur la réussite de LinkedIn Live et profiter de l'essoufflement de Clubhouse

Même si Clubhouse a été ouvert pour tous en juillet dernier, l'application connaît un essoufflement. Le réseau social de Microsoft en a bien conscience, d'où la capitalisation de ses efforts sur la création d'une plateforme similaire sur son site. Les professionnels pourront ouvrir certains accès à certaines personnes, et ainsi inviter des spectateurs à réagir. Des outils de modération seront mis à disposition des hôtes et organisateurs afin de mieux gérer leur évènement.

Les évènements considérés comme les plus intéressants et les plus marquants seront mis en avant sur la plateforme afin qu'ils soient vus par l'ensemble des utilisateurs.

Avec cette nouvelle plateforme, LinkedIn projette d'aller plus loin qu'avec son outil Live Video. Celui-ci permettait à tous les membres et pages approuvés de diffuser du contenu vidéo en direct sur une page, un profil ou un évènement LinkedIn. Avec 1,5 million de créateurs, le réseau social est satisfait de cette dynamique et souhaite surfer dessus en facilitant l'organisation de tables rondes virtuelles.