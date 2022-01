Sur LinkedIn, nombreux sont les messages de prospection qui restent sans réponse. Généralement, c’est parce qu’ils ne sont pas engageants et pas assez personnalisés. Pour parvenir à augmenter son taux de réponse, il existe Sendspark for LinkedIn. Cet outil permet de créer des messages vidéo en quelques clics et de les envoyer en privé sur le réseau social.

Une communication plus intelligente et personnalisée

Fini les longues minutes à chercher comment transformer ses pensées en un message percutant et engageant. Sendspark for LinkedIn permet de créer des vidéos directement dans une conversation privée sur la plateforme sociale. Pour cela, il faut d’abord installer l’extension Sendspark dans son navigateur. Une fois cela fait, il suffit d’ouvrir une conversation LinkedIn, et de cliquer sur l’icône violette de Sendspark. Il est alors possible d’upload une vidéo depuis son ordinateur ou d’en créer une de suite.

L’outil permet de personnaliser chaque contenu en y ajoutant son logo, les couleurs de sa marque, un titre ou encore un message. Chaque vidéo peut ensuite être retrouvée dans sa propre bibliothèque Sendspark.

Cette extension s’avère très utile pour les équipes marketing, sales et les entreprises qui souhaitent améliorer leur taux d’engagement sur LinkedIn. Ces vidéos permettront aisément de créer un lien personnalisé avec prospects, clients, mais aussi futurs partenaires. Les premiers utilisateurs de Sendpark ont déjà observé 3 fois plus de réponses sur le réseau social lors de l'envoi d'une vidéo par message privé.