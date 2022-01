Pour une entreprise, les lives sont des leviers de communication redoutables. Ils permettent de présenter facilement un produit, répondre à des questions ou encore appuyer son expertise. Pour s’assurer une bonne visibilité, il est recommandé de diffuser son live sur plusieurs plateformes sociales en même temps. Cela peut parfois s’avérer un peu technique.

C’est à cette problématique que vient répondre Melon. Cet outil permet de créer un live attrayant en seulement quelques minutes et de le diffuser en simultané sur plusieurs réseaux sociaux.

Des lives diffusés facilement sur plusieurs plateformes

Melon est un outil facile d’utilisation qui ne nécessite aucun téléchargement. Il suffit de se rendre sur la plateforme et de choisir un des thèmes proposés. Pour affirmer son identité de marque, un logo, un en-tête, des arrières-plans personnalisés peuvent être ajoutés.

Une fois le visuel peaufiné, il convient de cliquer sur « go live » dans la barre d’outils. Il faudra alors choisir sur quelles plateformes on souhaite voir diffuser son live. Quatre réseaux sociaux sont proposés : Facebook, LinkedIn, YouTube et Twitch. Il suffit alors de lancer le live. Il est également possible de le programmer à l’avance pour donner rendez-vous à son audience à une heure précise, et de l’enregistrer.

Melon offre également la possibilité d’inviter d’autres personnes à participer au live. L’écran sera alors scindé pour que chaque intervenant puisse être visible. L’outil permet aussi d’enregistrer le live en cours et de partager son écran en quelques clics.

Depuis la plateforme, chaque invité peut interagir avec l’audience via le chat en direct. Pour favoriser l’engagement, il est même possible de faire apparaître un commentaire à l’écran pour y répondre. Les viewers pourront donner de l’argent en temps réel pour soutenir l’organisateur du live. Melon ne prend pas de pourcentage sur les dons.

Comme on peut le lire sur la marketplace AppSumo, de nombreux utilisateurs sont déjà conquis par la facilité de Melon. Vous pouvez à votre tour profiter des avantages de cet outil en optant pour l’offre du moment. Elle permet de se le procurer pour 99 dollars à vie au lieu de 588 dollars. À ce prix, on peut lancer un live avec neuf participants, streamer de façon illimitée…

