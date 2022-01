Dans son dernier rapport sur les tendances technologiques pour 2022, Alibaba fait la part belle à l'intelligence artificielle et à un nouveau genre de composants électroniques, les puces neuromorphiques photoniques. Ces dernières utilisent des photons au lieu d'électrons pour transmettre des données, et selon Alibaba elles seront largement utilisées par les grands centres de données d'ici trois ans.

Alibaba dévoile son top 10 des tendances technologiques

L'académie de recherche d'Alibaba a donc identifié les grandes tendances technologiques pour 2022. Dans le top 10 des « prédictions technologiques », on découvre de nouvelles applications de l'intelligence artificielle dans les énergies renouvelables, ou encore des robots à « perceptibilité accrue » en matière de pression, de vision et de son. Alibaba consacre également une partie entière de son rapport aux réseaux de réalité étendue (XR), ces environnements qui combinent le réel et le virtuel, comme le métavers. L'entreprise a justement présenté il y a quelques jours des lunettes AR pour les réunions virtuelles.

Selon le géant chinois, « les progrès des nouvelles technologies et de l'intelligence redéfinissent un nouveau monde numérique caractérisé par une réalité mixte, une inclusion technologique et une faible empreinte carbone ». Jeff Zhang, directeur de l'académie de recherche d'Alibaba précise que ce rapport a été établi sur la base d'un examen de 7,7 millions d'articles scientifiques publiés au cours des trois dernières années, d'une analyse de 85 000 brevets et d'entretiens avec une centaine de scientifiques.

De nouveaux semi-conducteurs photoniques bientôt disponibles ?

Sans surprise, les tendances technologies citées dans ce rapport font écho aux domaines scientifiques dans lesquels Pékin tente de devenir un leader mondial. C'est notamment le cas de l'intelligence artificielle, un domaine dans lequel la Chine excelle. À ce sujet, des chercheurs de l’Académie des Sciences de Chine ont récemment développé une intelligence artificielle capable de remplacer un procureur dans certaines tâches. L'intelligence artificielle est actuellement testée par le Parquet populaire de Shanghai Pudong. Le rapport d'Alibaba prévoit que l'IA sera largement utilisé dans la phase de recherche des sciences appliquées.

Dans le domaine des semi-conducteurs, Alibaba a identifié des « matériaux de nouvelle génération », avec notamment ces puces neuromorphiques photoniques au silicium, qui devraient être largement utilisées par les grands centres de données d'ici trois ans. Ces puces sont plus rapides et consomment moins d'énergie que les puces utilisant des électrons. Un marché qui sera sans aucun doute stimulé par le cloud et l'intelligence artificielle.