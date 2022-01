Après avoir rencontré leurs premiers succès, les start-ups doivent faire face à de nombreux défis pour poursuivre correctement leur croissance : recrutement, internationalisation, mais aussi la gouvernance. Cette dernière assure un processus durable de création de valeurs, dans le respect de la réglementation légale, de l’éthique et des statuts internes. Le but est de préserver l’intérêt social tout en prenant en compte l’humain, le côté stratégique et la maîtrise des risques. Dans son dernier livre blanc, DiliTrust, le leader des solutions de gouvernance, dévoile comment parvenir à transformer sa start-up en réelle scale-up pérenne grâce à de bonnes pratiques de gouvernance.

La gouvernance, levier de développement d’une entreprise

La gouvernance doit faire partie intégrante d’une start-up dès sa création. Elle doit constamment être repensée et réadaptée pour convenir aux nouveaux enjeux d’une entreprise qui se créent. Parmi eux, les premiers financements d’une société, qui est une étape cruciale dans la croissance d’une start-up.

« On voudrait que les principes de gouvernance des entreprises « conventionnelles » s’appliquent à la gouvernance des start- ups, mais cela implique une approche pragmatique et adaptée à leur écosystème. Or, la mise en place d’une gouvernance est un levier déterminant pour aider la start-up à se développer durablement », explique à Sciences Po Isabelle Bergez-Casalou, Strategy, Leadership & Governance Programs Director à Sciences Po Executive Education.

En ce sens, il convient de mener une stratégie de gouvernance harmonieuse et cohérente en adéquation avec son entreprise et son statut. Pour les scale-ups, il est par exemple primordial de prendre en compte l’hypercroissance importante de ce type de structure. En général, elles connaissent une croissance d’au moins 10 % à 20 % sur trois ans, révèle DiliTrust dans ce livre blanc.

Pour cette raison, le système de pilotage interne de la scale-up doit évoluer au même rythme qu’elle pour permettre à l’organisation de gérer convenablement les nouveaux challenges. Il en est de même pour les outils de gestion, qui doivent être adaptés à cette hypercroissance. En somme, il est essentiel de trouver le bon équilibre entre les décisions prises à court terme et l’évolution de l’entreprise sur le long terme.

Dans la dernière partie de ce guide, DiliTrust dévoile plusieurs conseils en matière de gouvernance de sociétés qui seront utiles dans votre transformation. Il convient notamment de conserver vos valeurs d’entreprise, rendant vos employés proches les uns des autres et permettant à vos clients de se retrouver dans vos offres.

En vous procurant ce livre blanc, vous découvrirez également des éléments majeurs à pérenniser pour faire évoluer votre société. Toutes ces astuces seront utiles pour poursuivre votre croissance tout en conservant l’esprit entrepreneurial de votre start-up, et vous aideront à établir et organiser vos instances de gouvernance. N’oubliez pas de télécharger le guide de DiliTrust pour profiter des nombreux conseils des experts !