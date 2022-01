Pour exister, il est indéniable qu’une entreprise a besoin de clients. Ce sont ces derniers qui vont aider l’entreprise à prospérer financièrement et à bâtir la réputation d’une société. En ce sens, il est primordial de tout mettre en œuvre pour satisfaire leurs besoins et envies.

Toutefois, il n’est pas toujours évident de cerner leurs attentes très différentes les unes des autres. Certains vont préférer un accompagnement et des conseils en magasin, tandis que d’autres privilégieront plutôt un service rapide et efficace en effectuant un achat en ligne. Pour répondre à ces enjeux, une solution : améliorer sa connaissance client pour mieux les comprendre et les fidéliser. C’est là qu’interviennent les interfaces de programmation d’application (API). Elles permettent de fiabiliser les données dès la collecte et d’enrichir les informations client d’une entreprise.

Mieux connaître ses clients pour mieux les fidéliser sur tous les canaux

Les études ont montré que grâce à la personnalisation des messages, 36 % des consommateurs sont plus satisfaits et 47 % sont plus prompts à rester fidèles. Pour leur offrir l’expérience voulue, il convient donc d’en savoir plus sur leurs comportements d’achats sur chaque canal et d’avoir des informations pertinentes à leur sujet. Plus une entreprise développe et enrichit sa connaissance client, plus les connexions et relations qu’elle arrivera à construire avec sa clientèle seront fortes.

Pour aider les entreprises sur ce point, le Groupe IDAIA a mis en place API Data Store. Ce catalogue d’API rend accessible aux services support de l’entreprise, son expertise en vérification de données internationales, ainsi que son capital data, riche de l’exhaustivité des entreprises en France et de 47 millions de particuliers.

Le Groupe y propose justement des API d’enrichissement à l’individu, qui permettent aux sociétés de mieux comprendre leurs clients et prospects grâce à des informations fiables et actualisées. Un élément primordial lorsqu’on sait que 40 % des initiatives commerciales, en ligne comme en physique, n’atteignent pas leurs objectifs en raison d’une mauvaise qualité des données clients.

Avec les bonnes coordonnées, il devient tout de suite plus simple d’envoyer le bon message, à la bonne personne et au bon moment. Avec ces informations supplémentaires sur ses clients et prospects fournies par les API, une entreprise peut alors enclencher une stratégie de personnalisation gagnante, qu’elle opère dans l’e-commerce et/ou dans un commerce physique. Ces API donnent accès à des données B2C, comme la civilité, le prénom, le nom, l’adresse, l’âge, le téléphone fixe et mobile mais aussi l’indice de richesse, le niveau de consommation énergétique, le statut de logement (propriétaires/locataires etc).

Dans le cas d'une entreprise B2B, l’API Company permet de bénéficier d’informations clés sur les entreprises françaises, comme leur SIRET, effectif, leur code NAF, leur date de création ou encore leur statut (actif, cessé…). L’API Données financières rend ainsi accessible quelque 10 millions de scores de défaillance, 8.3 millions CA scorés, 1.8 millions de bilans…

Être à jour sur l’actualité de ses clients

Pour maintenir un bon degré d'information pour entretenir (ou amorcer) une relation optimale avec sa clientèle, ses prospects et/ou ses partenaires B2B sur tous les canaux, il est essentiel de se tenir informé de tout changement et mouvement clé survenu sur ses bases de données clients et prospects. Dans le cas contraire, cela peut entraîner de l’insatisfaction client ou pire, des pertes de business, car des opportunités n’auront pas été exploitées.

Avec l’API Alerte entreprises d'API Data Store, il est possible de connaître toute l’actualité de sa clientèle, que ce soit une nouvelle marque déposée, un changement de dirigeant, un déménagement, ou encore un score de solvabilité qui passe au rouge pour anticiper les risques d’impayés. Autant d’opportunités commerciales qui peuvent être perdues si l’information n’est pas saisie à temps. Pour éviter cela, la solution d’API Data Store permet de recevoir jour après jour les derniers évènements observés sur ses entreprises surveillées.

Conserver une base de données fiable et actualisée

Avec 30 % des données entreprises qui évoluent chaque année, il est capital de maintenir un bon niveau de fiabilité de ses données toute l’année pour assurer un bon niveau de satisfaction et une haute rentabilité sur ses campagnes marketing et commerciales. Il convient de mettre régulièrement à jour ses bases de données B2B et B2C, ce à quoi vont aider les traitements de fichiers de données sur-mesure ou automatisés, ponctuels ou récurrents.

Cet outil permet à une entreprise de fiabiliser ses données CRM, ERP, ou autres datas clients exploitées à travers ses propres outils digitaux. Comment ? Grâce au capital data du Groupe IDAIA et ses données mises à jour quotidiennement.

Une entreprise s’assure ainsi de collecter des datas CRM B2B ou B2C qualitatives et actualisées. Elle peut par exemple mettre à jour les données de contactabilité (téléphone, email etc.), identifier les déménagements et récupérer la nouvelle adresse postale normalisée, identifier les individus décédés ou encore les changements de dirigeants et décideurs opérationnels côté entreprises.

Enfin, sur API Data Store, les clients peuvent accéder à toutes les API et aux services proposés facilement. Les développeurs ont la possibilité de tester la plateforme à partir d’une sandbox gratuite. Grâce à la documentation swagger mise à disposition, ils sont complètement autonomes et accompagnés tout du long.

Pour découvrir tous les cas d’usages permis par les nombreuses API, n'hésitez pas à parcourir API Data Store.