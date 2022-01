Le temps est venu de ne plus perdre de temps en réunion. Selon Jamespot, cela devrait être votre première résolution pour 2022. Cet éditeur de logiciel spécialisé dans les solutions collaboratives et sociales en SaaS vous donne rendez-vous le 13 janvier à 14h30 pour découvrir quatre solutions qui vont vous permettre d’améliorer votre communication interne et de simplifier la collaboration entre vos équipes.

Un live pour comprendre comment améliorer votre communication interne

Maïssa Zouadine et Erwan Soudée seront les deux animateurs de ce live. Durant 45 minutes, ils vous donneront des pistes de réflexion et des solutions pour repenser et améliorer votre communication interne. Objectif pour 2022 : ne plus perdre de temps et optimiser chacune des tâches de vos collaborateurs, grâce à des outils pensés à cet effet. Au programme du webinar du 13 janvier :

Les 4 enjeux des entreprises en 2022

Les solutions que propose Jamespot pour y répondre

Questions/Réponses

La pandémie de Covid-19 ne semble pas avoir dit son dernier mot. Il est encore temps pour les entreprises de se réorganiser et de s’approprier de nouvelles solutions pour favoriser la communication interne malgré les mesures de distanciation sociale. Le télétravail ne doit pas être un frein à votre activité. Au cours de ce webinar, vous découvrirez que des solutions existent pour continuer de travailler dans les meilleures conditions, malgré la distance.

Au cours du live du 13 janvier, les deux experts Jamespot vous donneront également des clés pour booster la productivité de vos équipes au quotidien. Travailler à distance, dans des villes ou même des pays différents, ne facilite pas la collaboration. Un phénomène qui peut impacter autant la cohésion entre les salariés, que l’efficacité de l’entreprise.

En participant au webinar de Jamespot, vous découvrirez pourquoi il est crucial de mettre en place les bonnes solutions afin de permettre à vos équipes de développer et de conserver des relations fortes.

Comme d'habitude avec Jamespot, si vous n’êtes pas disponible sur ce créneau mais que le sujet vous intéresse, vous pouvez vous inscrire pour recevoir le replay. Vous pourrez le visionner à un moment plus opportun et profiter des conseils des experts de Jamespot.