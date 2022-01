Les ambitions de Sony dans le secteur de la mobilité électrique ne sont pas récentes. Au CES 2020, le japonais avait déjà exprimé sa volonté de se positionner sur le marché des véhicules électriques. Deux ans plus tard, au CES 2022, le géant japonais lève le voile sur deux véhicules électriques : les Vision-S 01 et Vision-S 02.

Avec les Vision-S 01 et Vision-S 02, le japonais se positionne sur le marché de l'électrique

Sony n'en est pas à son coup d'essai. Déjà en 2019, le japonais travaillait avec Yamaha pour construire une voiturette autonome baptisée la SC-1. Cette fois-ci, Sony a dévoilé deux véhicules électriques futuristes. On découvre une berline et un SUV. Certains verront un peu de Tesla dans les lignes des véhicules de Sony. Les deux véhicules électriques du japonais sont équipés de capteurs LiDAR qui permettent au système d'aide à la conduite de fonctionner correctement.

Vous l'aurez deviné, si Sony ne communique pas clairement sur des véhicules autonomes, les deux véhicules atteignent tout de même le niveau 2. Des tests sont actuellement en cours en Europe pour perfectionner les technologies de conduite autonome des véhicules et on peut imaginer que dans quelques années, les Vision-S 01 et Vision-S 02 pourront atteindre un niveau supérieur.

À l'intérieur, c'est très futuriste. On trouve notamment des capteurs qui permettent pour l'authentification du conducteur, ainsi que la prise en charge de commandes vocales. Le véhicule sera doté d'une connectivité 5G pour permettre des mises à jour régulières sur lesquelles Sony travaille actuellement avec plusieurs partenaires.

La création de la marque « Sony Mobility » au printemps 2022

Si les Vision-S 01 et Vision-S 02 ne sont pour l'instant que des prototypes, Sony a bien l'ambition de devenir un acteur de majeur de l'industrie automobile dans le secteur de l'électrique. Pour dissocier ses activités, Sony prévoit même de créer une autre société baptisée « Sony Mobility ». Cette marque devrait voir le jour au printemps prochain.

Dans son communiqué de presse, Sony précise que les véhicules Vision-S seront conçus dans l'objectif « d'améliorer la sécurité des conducteurs sur les routes, pour améliorer l'adaptabilité et favoriser le divertissement ». En effet, Sony compte vraiment appuyer sur le caractère fiable de ses véhicules. Les technologies développées permettront notamment d'analyser l'environnement en temps réel, pour permettre au conducteur d'avoir accès à un maximum d'informations.

Un aperçu du grand SUV de Sony avec ses 7 places :