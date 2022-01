Au CES 2022, le géant de l’agriculture John Deere a présenté un tracteur entièrement autonome baptisé Deere 8R. Le début d’une nouvelle révolution pour le secteur agricole ?

Labourer et semer de manière autonome

Depuis quelques années déjà, il existe des tracteurs autonomes mais uniquement pour des tâches spécifiques ; c’est justement ici que le Deere 8R représente un véritable changement. Doté de six paires de caméras stéréo et d’une intelligence artificielle lui permettant de percevoir son environnement et de naviguer, l’engin s'appuie ainsi sur des algorithmes de réseaux neuronaux pour comprendre les informations transmises par ses caméras.

De cette manière, il est capable de trouver par lui-même le chemin dans un champ lorsqu'on lui donne un itinéraire et des coordonnées, puis de labourer le sol ou de semer des graines sans instructions, tout en évitant les obstacles au fur et à mesure. L’agriculteur peut, de son côté, lui donner des ordres à distance grâce à une application sur smartphone et obtient les informations en temps réel des activités du tracteur.

John Deere collecte les données nécessaires pour la navigation autonome du tracteur depuis plusieurs années, en utilisant une approche similaire à celle des entreprises spécialisées dans la conduite autonome. La firme admet que l’appareil peut rencontrer quelques difficultés lorsque les conditions climatiques sont très mauvaises, en cas de fortes pluies ou de neige par exemple.

Une révolution ?

La commercialisation du Deere 8R est prévue pour le printemps, tandis que le tracteur est testé depuis 2019. Son lancement n’a rien de surprenant : l’entreprise américaine incorpore progressivement des technologies autonomes et des IA dans ses produits depuis plusieurs années, et a récemment racheté Bear Flag Robotics, une firme spécialisée dans les technologies de conduite autonome, pour 250 millions de dollars.

Toutefois, ce tracteur est considéré comme une véritable révolution par Jahmy Hindman, responsable de la technologie chez Deere : « C'est un changement monumental. Je pense que c'est tout aussi important que la transition du cheval au tracteur », affirme-t-il. En effet, la firme estime que le Deere 8R va largement optimiser le travail des agriculteurs. En leur permettant de laisser le tracteur travailler seul, ils pourront en effet s’atteler à d’autres tâches, alors que le secteur doit faire face à une demande en constante augmentation et à des ressources qui s'amenuisent.

Tout le monde n’est pas enthousiaste

Logiquement, l’arrivée de ce tracteur sur le marché soulève plusieurs questions, rapporte Wired. La plus évidente est le remplacement de l’Homme par la machine, mais également celle de la perte de contrôle de l’agriculteur sur son équipement en le rendant plus dépendant à John Deere, notamment pour ce qui est des réparations et de la dépendance à une application pour effectuer certaines tâches.

Par ailleurs, le système recueillera des données sur le sol pendant ses opérations et les utilisera pour affiner ses algorithmes, améliorer ses performances et donner aux agriculteurs des conseils sur la meilleure façon de travailler leurs terres. C’est justement cette manière de faire qui interpelle Christopher Kitts, professeur dirigeant un programme de robotique de terrain à l'université de Santa Clara. Selon lui, Deere pourrait en profiter pour faire payer les agriculteurs souhaitant avoir accès à ces données, et cela pourrait aussi brider la compétition avec ses rivaux.

Pour l’heure, la firme n’a pas dévoilé le prix du Deere 8R. Il semble toutefois évident que son lancement marquera une nouvelle ère dans le domaine agricole qui, à l’instar d’autres secteurs, intègre les nouvelles technologies au fur et à mesure qu’elles émergent. Il est néanmoins encore difficile de déterminer quelles en seront les répercussions sur la main-d'œuvre en général.