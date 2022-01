Les robots conversationnels sont aujourd’hui de plus en plus utilisés par les entreprises. Ces derniers permettent de répondre facilement aux questions et demandes des utilisateurs. Parmi les plus populaires, on peut citer les chatbots, les callbots ou encore les voicebots, qui s’adaptent en fonction des préférences des marques et des utilisateurs.

Dydu est une entreprise experte dans l’édition de robots conversationnels. Son objectif est simple : automatiser une partie de la relation client, au travers de conversations pertinentes et fluides, sur tous les appareils, sur tous les canaux et de manière continue.

L’entreprise propose ainsi un Bot Management System (BMS) accessible à tous et ne nécessitant aucune compétence technique. Le BMS permet de créer et mettre à jour le contenu du robot, comme par exemple les questions, les réponses ou encore suivre les statistiques d’utilisation. Récemment, au sein de cette même console d'administration, dydu a développé la dydubox : une interface facile à prendre en main pour configurer le design de la boîte de dialogue des bots.

La Dydubox, une interface simple pour configurer une boîte de dialogue !

Déjà, dydu permet à tous les administrateurs de bot, via le Bot Management System de créer, configurer et personnaliser leur boîte de dialogue aussi connue sous le nom de chatbox. Concrètement, il est possible de modifier la partie visuelle de cette chatbox via la dydubox. Il suffit d’activer ou de désactiver des éléments en cochant ou décochant des cases. Il est également possible de définir des paramètres plus spécifiques comme les polices d’écritures, les couleurs ou encore de mettre à jour en un clic les textes rémanents du bot (alerte sur la protection des données privées, phrase d’accueil....) !

L’idée étant de proposer une boîte de dialogue aux couleurs de l’entreprise, avec les bonnes polices, mais aussi la bonne tonalité du bot. Parmi les options proposées par la dydubox on retrouve :

le choix de la couleur principale du bot (qui s’applique également aux boutons et CTA ainsi qu’aux liens et bulles de réponses)

le téléchargement de logos ou avatars pour représenter le bot

la personnalisation des textes (message d’accueil, bannière, header ou encore le disclaimer RGPD)

l’affichage ou non de fonctionnalités dans la boîte de dialogue (header, onglet contact, fenêtre, footer)

Une solution pratique qui permet de gagner du temps et surtout offre une pleine autonomie aux utilisateurs de dydu. Si vous n’êtes pas encore familier avec les solutions dydu, n’hésitez pas à demander une démonstration !

À noter, les chatbox dydu sont conçues pour vous permettre de respecter totalement les normes d’accessibilité RGAA en termes de contenu et navigation.

Démocratiser l’usage des bots en interne

Un chatbot peut être utilisé aussi bien en externe, avec les visiteurs d’un site ou vos clients, mais aussi en interne. Les bots internes présentent un grand nombre d’avantages comme l’automatisation des process et surtout une plus grande autonomie des salariés. Plus besoin de solliciter untel pour qu’une autre personne réinitialise votre mot de passe. Dydu rend cela possible et l’entreprise va même plus loin !

En effet, les bots sont à présent accessibles via la messagerie collaborative Microsoft Teams. Le chatbot est ainsi présent dans l’intranet, les applications mobiles de l’entreprise et maintenant dans un service utilisé par tous, à savoir Teams ! Autre point fort du déploiement des bots sur Teams : la possibilité de réaliser de nombreuses actions comme la mise en forme d’une réponse ou encore la création de réponses alternatives qu’on peut faire directement sur Teams. Enfin, Teams n’est qu’un premier pas ! Bientôt, les bots seront disponibles via Slack et Facebook Messenger.