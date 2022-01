La génération de leads qualifiés est un enjeu crucial pour toute entreprise, qu’elle opère dans un magasin physique et/ou dans l’e-commerce. En effet, de cet objectif résultent la prospérité de leurs activités, l’augmentation de leur chiffre d’affaires et l’assurance de leur pérennité. Néanmoins, attirer des visiteurs et les transformer en prospects (demandes de documentation, démo produit, devis, etc.) ou en clients (achat en ligne) n’est pas toujours une chose évidente. La complexité et la longueur des formulaires représentent bien souvent une friction importante pour les internautes ce qui aboutit à un taux de conversion final décevant.

Face à ce constat, comment améliorer les points de frottement qui transforment un visiteur en prospect ou client sur tous ses canaux ?

Simplifier ses formulaires web pour générer plus de leads

Très efficaces pour la récolte et la qualification des leads, les formulaires permettent de construire et segmenter facilement sa base de données. Ils doivent être bien pensés pour recueillir les informations nécessaires pour recontacter les visiteurs de son site.

Toutefois, les entreprises d’e-commerce posent parfois de nombreuses questions pour mieux comprendre le profil visiteur et ainsi améliorer leur approche commerciale. Cela allonge le nombre de champs à remplir, ce qui peut conduire un prospect à abandonner le formulaire, et donc à quitter le tunnel de conversion. Ce sont 35 % des internautes qui renoncent à leur achat à cause d’une inscription en ligne trop longue.

Pour ces raisons, le Groupe IDAIA a mis en place API Data Store. Ce catalogue d’API rend accessible aux services support de l’entreprise, son expertise en vérification de données internationales, ainsi que son capital data, riche de l’exhaustivité des entreprises en France et de 47 millions de particuliers.

Par exemple, grâce à l’API Company du Groupe IDAIA, le formulaire d’inscription B2B peut être réduit à seulement deux champs, comme la raison sociale et le code postal. Ces deux champs permettent d’obtenir le reste des informations, comme l’effectif, l’adresse postale normalisée de l’établissement, le code activité ou le numéro de TVA intracommunautaire, sans avoir besoin de les recueillir manuellement. Pour cela, le groupe puise dans son capital data B2B.

Néanmoins, accélérer la saisie tout en collectant les bonnes données n’est pas toujours évident. En effet, il n’est pas facile de se débarrasser des erreurs de saisie, des incohérences et des fausses déclarations dans les formulaires. Pour cette raison, il peut être judicieux d’opter pour des API de vérification des données saisies en temps réel. Ces API sont interrogeables depuis vos outils (formulaire web, CRM, ERP, logiciel de caisse...). Par exemple, l'API EMAIL du Groupe IDAIA permet de vérifier la syntaxe, l'existence et la délivrabilité des emails saisis. Un processus primordial pour fiabiliser des données de contact embasées en temps réel, facilitant la prise de contact et maximisant le ROI des actions de conquête et de fidélisation.

Récolter plus d’informations sur ses clients en commerce physique

Si récolter des informations sur sa clientèle en ligne est important, cela l’est tout autant sur le terrain. Elles sont essentielles pour connaître ses clients et leur proposer des offres adaptées. Cependant, face à l’afflux de personnes en magasin aux heures de pointe ou au trop grand nombre de champs à saisir, les hôtes de caisse sont souvent découragés à demander les informations clients au moment du passage en caisse.

Pour pallier ce problème et réussir à créer des fiches clients ou prospects qualifiées, il est nécessaire de faciliter le processus en magasin. Une nouvelle fois, les API d’autocomplétion d’API Data Store vont simplifier la récolte de données. Elles vont permettre d’automatiser les champs de saisie récurrents, aidant les hôtes de caisse à collecter des informations en quelques secondes seulement. Par exemple, suggérer une adresse postale aux premiers caractères saisis dans la barre d’adresse plutôt que de laisser l’hôte de caisse saisir entièrement la voie, la rue et le code postal du client. Ce gain de temps permet alors de fluidifier l’attente en caisse.

Augmenter la productivité de ses commerciaux

Il est capital d’optimiser le temps de vos équipes pour booster la transformation de vos leads qualifiés. Au quotidien, les commerciaux prennent en moyenne 20 minutes pour qualifier manuellement une fiche dans leur CRM ou leur ERP. En cumulé, c’est près d’une journée par semaine ! Des heures qui pourraient être mieux occupées en automatisant au maximum la qualification des fiches clients et prospects.

Les outils d’autocomplétion proposés sur API Data Store permettent justement de créer ces fiches contacts et entreprises en quelques clics. Pour qu'elles ne deviennent pas obsolètes, il est primordial qu’elles soient mises à jour dans le temps. Dans le cas contraire, il devient difficile de construire une base de données fiable, et ainsi de connaître sa clientèle, améliorer son expérience d’achat en ligne comme en physique et transformer des leads. Le Groupe IDAIA offre notamment la possibilité de mettre à jour ces stocks de données obsolètes ou ses fichiers de données (Identification des déménagés et fourniture des nouvelles adresses, identification des décès, etc) régulièrement et automatiquement. Cette mise à jour se fait via des services de traitement standards ou sur-mesure.

En parallèle, les API permettent aussi d’automatiser l’enrichissement des données clients, que ce soit pour une entreprise ayant un site e-commerce ou un commerce physique. Cela évite alors les tâches chronophages d’enrichissement des fiches contact BtoB (Siret, dirigeants, numéro de TVA intra communautaire, etc.) et BtoC (téléphone, indice de richesse, etc.) en récupérant, en temps réel, les éléments clés. L’opération peut être effectuée directement depuis les systèmes d’informations, offrant un gain de temps considérable.

Enfin, API Data Store est conçue de telle sorte que les clients puissent accéder à toutes les API et aux services proposés facilement. Les développeurs peuvent tester la plateforme à partir d’une sandbox gratuite. Ils seront accompagnés tout du long grâce à la documentation swagger mise à disposition, offrant une autonomie complète.

Pour connaître tous les cas d’usages et les avantages qu’offrent les API, n’hésitez pas à explorer API Data Store !