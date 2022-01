C'est fait ! Twitter a officiellement cédé sa plateforme publicitaire MoPub à AppLovin pour 1,05 milliard de dollars, soit 930 millions d'euros.

Twitter veut se concentrer sur ses nouveaux produits

Annoncée depuis plusieurs mois, la vente de MoPub va donner une bouffée d'air à Twitter. Avec cette plateforme publicitaire, le réseau social avait pu générer 188 millions de dollars de revenus en 2020. Pas suffisant pour Twitter qui préfère revendre pour investir dans d'autres solutions technologiques. Le réseau social compte bien « étendre son modèle de revenus au-delà de la seule publicité ».

Selon Bruce Falck, directeur de la monétisation chez Twitter, « maintenant que la vente de MoPub est finalisée, nous allons concentrer nos efforts sur l'amélioration des publicités sur notre plateforme ». L'objectif de Twitter est d'assurer une croissance encore plus rapide et d'accélérer le développement de nouveaux produits. Avec cette vente, le réseau social espère également atteindre son objectif pour 2023 qui est de doubler son chiffre d'affaires pour atteindre 7,5 milliards de dollars.

Twitter compte donc investir dans de nouveaux domaines d'activité et dans de nouveaux produits, comme Twitter Spaces, Birdwatch, Twitter Blue, ou encore de nouveaux outils pour les créateurs comme le Super Follow. Avec ce portefeuille de nouveaux produits, Twitter espère bien générer de nouvelles sources de revenus.

MoPub bridée par l'App Tracking Transparency ?

La vente de MoPub s'inscrit également dans une tendance de fond initiée par Apple avec la mise en place de l'App Tracking Transparency en avril 2021. Avec la dernière version de son système d'exploitation mobile, Apple permet aux utilisateurs de refuser d'être suivis par les applications et les annonceurs. Cela ne facilite pas le travail des publicitaires et des marketeurs. La plateforme MoPub était donc devenue beaucoup moins intéressante pour Twitter.

Au moment de la transaction, le logiciel de MoPub était utilisé par 45 000 applications mobiles pour gérer leur monétisation. 1,5 milliard d'utilisateurs étaient directement touchés par les actions menées à travers MoPub, dans le monde entier. AppLovin va proposer à ses clients d'intégrer MoPub à leurs outils de monétisation. Pour Adam Foroughi, co-fondateur et CEO d'AppLovin, cette solution va « permettre aux développeurs de bénéficier de plus de fonctionnalités pour aider à générer des opportunités de monétisation plus élevées et à rationaliser les flux de travail ».