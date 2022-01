Tout en suivant la montée en puissance des réseaux sociaux et des plateformes de création, les influenceurs ont fortement gagné en importance, d'autant par leur nombre que par leur impact sur les modes de consommation, aussi bien de l'information que pour des produits. Grâce à leur portée médiatique et leur influence sur l’acte d’achat, ils se transforment progressivement en partenaires pour les marques. Selon l’Influencer Marketing Hub, le marché du marketing d’influence devrait ainsi s’élever à 15 milliards de dollars d’ici à 2022, ce qui en fait l’un des secteurs à la croissance le plus rapide.

En ce sens, il convient de dire que le marketing d’influence est et restera un levier essentiel d’une stratégie marketing performante. Face à sa rapide évolution, il est primordial de se tenir informer des dernières dynamiques pour pouvoir exploiter toutes les opportunités qu’il présente. Dans son nouveau livre blanc, Stellar, fournisseur de plateforme et de services de marketing d'influence, s'est entouré de 37 experts pour dévoiler quatorze tendances à suivre en 2022.

Le marketing va reposer plus amplement sur le storytelling

Petit à petit, les techniques de vente traditionnelles s’essoufflent. Il ne suffit plus de vanter les mérites d’un produit pour réussir à le vendre, particulièrement face aux générations Y et Z, hermétiques aux discours promotionnels qui sonnent parfois faux. Ils préfèrent aujourd’hui créer un lien fort avec la marque, qui désormais vendre une expérience ou un mode de vie plutôt qu’un simple produit.

Pour cette raison, une entreprise doit mettre en avant des valeurs auxquelles peuvent s’identifier les potentiels clients. Comment ? Grâce au storytelling. Comme l’explique Inès Sivignon, rédactrice web et influenceuse : « Au travers d’une histoire commune et/ ou partagée entre la marque et l’influenceur, vous captez davantage l’attention de votre audience. Tout le monde aime les histoires. Une étude OneSpot a même révélé que 92 % des clients veulent des publicités qui ressemblent à des histoires ».

En téléchargeant ce livre blanc de tendances, vous obtiendrez également le point de vue d'Amélie Favre Guittet, Influenceuse B2B, Présidente et Co-Fondatrice de Talent Management Groupe et de Marcel Nakam, Directeur Général Associé de l’enseigne de chaussures Jonak.

Pour réussir à faire adhérer les consommateurs à sa marque, il convient donc de créer toute une histoire autour de ce qui est promu, ce à quoi peuvent aider les influenceurs. Que ce soit grâce à une anecdote personnelle ou amusante, les consommateurs s’attachent à un bon récit. Insérer l’expérience produit ou l’expérience de la marque au sein d’une narration permet de découvrir une entreprise de façon plus authentique et crédible, et ainsi d’adhérer à ses valeurs et à choisir davantage ses produits ou services.

En ce sens, le storytelling va s’imposer un peu plus comme un élément incontournable d’une stratégie de marketing d’influence, à condition de laisser l’influenceur exprimer lui-même sa vision des choses pour offrir plus d’authenticité à son discours.

Le Marketing d’influence B2B, le nouveau Graal des marques

Progressivement, le marketing d’influence B2B prend forme. Selon l’Influencer Marketing Hub, 31 % des sociétés qui collaborent avec des influenceurs sont aujourd’hui du secteur B2B. Ces derniers sont de véritables experts dans leur domaine d’action. Freelance en prestation de services, chef d’entreprise, salarié au sein d’une structure… Il exerce une activité qui lui permet d’apporter une dimension professionnelle supplémentaire. De cette façon, l’élément clé est la puissance de leur expertise. « Impossible pour une entreprise de parler de marque employeur (employeur advocacy), parcours client marketing, outil SAAS sans un professionnel qui maitrisera les codes. Si la profession d’un influenceur B2C importe peu, celle d’un partenaire B2B est fondamentale », selon Clifford Mahu, co-fondateur de l'agence de marketing Les Années Folles, qui intervient en tant qu’expert dans le livre blanc.

Ce potentiel est à exploiter sur des canaux bien spécifiques, comme LinkedIn. Sans surprise, le livre révèle qu’elle est la plateforme sociale la plus utilisée par les entreprises B2B avec 94 % d’utilisation, suivie de près par Twitter (87 %) et Facebook (84 %). Elle peut même pousser les décideurs B2B à l’achat : 45,6 % d'entre eux ont découvert un contenu qui a mené à un achat sur LinkedIn. En vous procurant ce rapport, vous découvrirez plusieurs idées de campagne de marketing d’influence B2B à réaliser sur le réseau social, mais aussi sur d’autres supports comme un blog.

Succès de Twitch : quand les streamers ont la cote

Bien qu'elle se popularisait progressivement, la plateforme de streaming Twitch a gagné en importance cette année. Elle détient désormais 72,3 % des parts de marché des plateformes de streaming, loin devant YouTube Gaming (15,6 %) ou encore Facebook Gaming (12,1 %), révèle Stellar. Depuis son rachat par Amazon en 2014 et les confinements successifs en 2020, la plateforme attire une audience diversifiée, plusieurs types de streamers : art, musique, cuisine, fitness, médias, talk-show… Le contenu hors gaming aurait même quadruplé sur Twitch au cours des trois dernières années.

« À la différence de Twitch, j’ai beaucoup plus de retenue sur YouTube », explique Lilian 31, influenceur et streamer sur Twitch et YouTube. En effet, dans une quête continue d’authenticité et de proximité, la diffusion de contenu Live gagne le cœur des utilisateurs. Ces derniers peuvent interagir de façon légère avec leurs streamers préférés via le chat et les soutenir en quelques clics grâce à des dons, l'achat de badge ou tout simplement en s'abonnant.

Twitch se révèle précieux pour les marques en raison de ses opportunités de visibilité et de conversion uniques. Qu’un live dure 2h ou 24h, il permet de porter facilement un message, mais pas n’importe comment. « Notre recommandation : ne pas parler uniquement de sa marque et de ses produits, privilégier les interactions et les jeux, parler de l’actualité de son secteur - sauf évidemment pour des lancements de produits où cela sera pertinent », explique l’expert Pierre-Alain Houard, Directeur Marketing de Xiaomi Technology.

En téléchargeant ce guide, vous découvrirez également les conseils Romain Sombret, fondateur de MCES et les points de vue de d'Erwin Lapraille, Directeur Général des radios RTL Belgium et de Christopher Badics, Digital Coordinator et Content Producer de RLT Belgium.

Lives Shopping : l’émergence du téléshopping 2.0

Les confinements successifs ont mis à mal les magasins physiques, entraînant des bouleversements dans nos habitudes d’achats et de consommation. En France, les achats en ligne ont atteint 112 milliards d’euros en 2020 et la part des ventes en ligne dans le commerce de détail est passée de 9,8 % à 13,4 %, révèle le livre blanc de Stellar.

Pour cette raison, les marques ont alors dû s’emparer du web et se tourner vers les influenceurs. Ces derniers sont de plus en plus nombreux à animer des lives pour promouvoir des produits ou services. Ces contenus plaisent aux internautes, car ils mêlent divertissement, avec un créateur de contenu plus spontané, et un sentiment d’urgence via des offres exclusives et limitées. « Dans un live on partage non seulement le produit que l’on essaie de mettre en avant, mais aussi qui on est réellement et c’est ce pourquoi les communautés vous suivent. À l’occasion du Live Shopping que j’ai réalisé avec Hellofresh et pour lequel je devais mettre en avant leur Box Apéro, j’ai invité ma communauté à prendre “l’apéro” à la maison », explique Maria Del Rio, Animatrice radio & TV, comédienne et influenceuse Instagram.

Le Social Selling et le Live Shopping présentent donc de nombreux avantages : fluidification du processus d’achat, amélioration de la visibilité, augmentation de la proximité avec l’audience et donc de l’engagement… Pour parvenir à obtenir ces résultats, vous pourrez utiliser la « To-do list du marketeur » présente dans le guide de Stellar.

AR, VR et Métavers : quel avenir pour l’influence ?

Le métavers est sans aucun doute le sujet principal de la fin d’année 2021, notamment depuis que Facebook, aujourd’hui devenu Meta, s’est emparé de ce thème en annonçant une nouvelle dynamique économique. L’entreprise a investi plus de 10 milliards de dollars dans ce projet.

Concrètement, le métavers est un monde virtuel parallèle où tout ce que nous faisons dans le réel serait potentiellement faisable. Dans cet univers, on peut créer un avatar et communiquer avec d’autres individus, dont ses proches. Le métavers apparaît comme la somme de toutes les réalités augmentées (AR), des mondes virtuels (VR) et de l’Internet. Dans cet univers, on pourra prendre part à un concert, acheter des vêtements… Des possibilités infinies qui demandent encore à être précisées.

Qu’en est-il pour les entreprises ? Les initiatives des marques restent peu nombreuses sur le métavers, mais commencent toutefois à émerger, spécifiquement via le gaming et les NTF, et seront sans doute encore plus nombreuses en 2022. « S’étendant bien au-delà de ses racines gaming, le métavers est en train de devenir un youth hub dans lequel l’avenir de la socialisation, du divertissement et de la créativité est déjà en jeu », explique Kristel Vanderlinden, Managing Partner à The Future Laboratory Europe.

Il convient donc de dire que ce nouvel univers virtuel bouleverse progressivement notre manière de consommer. Les marques vont devoir créer leurs doubles numériques pour consolider leur statut d’entreprises innovantes et à la pointe. Pour ce faire, elles devront se tourner vers des ambassadeurs. Ces derniers pourront exploiter le métavers pour créer des événements et rencontrer plus facilement leurs abonnés.

De multiples possibilités de créations émergeront, comme ce fut le cas avec l’intelligence artificielle ou les réseaux sociaux il y a quelques années. En téléchargeant ce rapport, vous découvrirez de nombreux conseils pour faire vos premiers pas dans le métavers.

Neuf autres dynamiques sont dévoilées à travers ce guide :

Transparence et professionnalisation : vers un marketing d’influence plus encadré ;

Marketing d’influence responsable : un boom des campagnes engagées aux valeurs fortes ;

Amplification et cohérence : une vision plus globale pour mieux performer ;

Mix des influenceurs, des genres et des formats : l’importance de varier les plaisirs ;

Collaborations long terme : des partenariats à durée indéterminée ;

Co-construction : un nouvel acteur s’invite à table ;

TikTok, Réels, Shorts... ;

Podcast : la croissance du podcast d’influence ;

Tech et Data : vers plus d’intégrité et de mesure.

Pour découvrir toutes les tendances du marketing d’influence pour 2022, n’oubliez pas de télécharger le rapport complet de Stellar !