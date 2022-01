Au temps de la dématérialisation, de la digitalisation, du télétravail et d’une distanciation sociale toujours plus présente, nous sommes de moins en moins contraints de croiser « Les Autres » dans le monde du travail. Pour ne rien arranger, j’ai décidé, en pleine pandémie, de me mettre à mon compte, de jouer à fond la carte de l’indépendance et, dans une certaine mesure, celle d’une solitude professionnelle accrue. Conséquence : le digital est plus que jamais un allié que je dois apprivoiser. Pour ce faire, j’ai trouvé et testé une plateforme de signature électronique qui présente de nombreux avantages. Je vous raconte !

Parmi mes tâches - si ce n’est quotidiennes, au moins régulières - la signature de devis et de contrats occupe une grande place. Que l’on soit une grande multinationale ou un micro-entrepreneur, c’est bien par là que passe le succès de son activité. Ma « mono-entreprise » a donc besoin de solutions efficaces pour gérer la signature de documents.

Simple et rapide

C’est le fer de lance de Docage, la plateforme que j’ai découverte, dont le but est d’éviter aux professionnels de se déplacer chez leurs partenaires pour poser une griffe sur un bout de papier. La première chose qui me frappe en visitant le site de Docage, c’est une interface agréable et aérée. Je clique ici et là en essayant de trouver mon chemin vers ma première signature de document quand, après quelques secondes de navigation, le service client me demande s’il peut répondre à mes éventuelles questions. Pas encore, me dis-je, désireux de m’en sortir seul. En quelques instants, je parviens à créer mon organisation sur la plateforme, puis à y intégrer le document à signer. Une paire de clics me permet de créer un contact, sans oublier le numéro de téléphone qui permettra de recevoir un code d’authentification.

Une démarche intuitive pour laquelle seuls quelques clics ont été nécessaires. Fonctionnelle, cette solution en ligne permet au signataire de parapher le contrat avec un simple smartphone et constitue un moyen simple et fonctionnel de signer des documents. Le temps gagné est conséquent et l’efficacité immédiate.

Je réalise alors qu’il m’a été possible de préparer mon document à signer sans même créer de compte. Sans aucun échange physique, ni de temps perdu, grâce à une plateforme intuitive et facile d’utilisation, je peux finaliser la signature de mon document.

Quelle valeur juridique ?

À quoi bon faire signer ses documents de manière électronique, aisée et rapide, si cette signature n’a aucune valeur juridique ? Avec la signature électronique proposée par Docage, vos documents sont signés, certifiés et horodatés. Leur valeur juridique est reconnue en France, en Europe et aux Etats-Unis.

Désireux de m’assurer de la valeur juridique de la signature électronique, je pose la question au service client et me renseigne aussi sur la chaîne Youtube de la plateforme. Mes deux sources d’information sont formelles : la signature de mes documents a une valeur juridique réelle et la signature électronique sur le site de Docage est conforme eIDAS. L’Electronic Identification Authentication and trust Services est un règlement européen sur l’identification et les services de confiance électroniques. En d’autres termes, je comprends que ma signature est réalisée en toute transparence et que moi comme mon co-contractant pourrons nous prévaloir de sa valeur juridique.

Une solution française et économique

C’est un élément qui rassure l’entrepreneur gaulois que je suis. Les données inscrites sur la plateforme restent dans l’Hexagone. En effet, toutes les données du site sont stockées en France. S’ils sont dématérialisés, mes documents ne sont donc jamais loin et toujours en sécurité.

Pour avoir eu l’occasion de comparer Docage avec d’autres plateformes similaires, il m’apparaît clair qu’elle constitue le meilleur compromis : pour un coût moins élevé que chez ses concurrents, la plateforme offre toutes les fonctionnalités dont les professionnels ont besoin, l’interface est agréable et intuitive (comme les tuto sur Youtube), et la sensation qu’une équipe technique n’est jamais loin pour vous aider est appréciable.