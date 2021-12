C'est la première fois que l'application Oculus arrive en tête du classement de l'App Store. C'est arrivé le 25 décembre, le jour de Noël, et il n'y a pas de hasard. C'est bien le signe que le casque Oculus a été l'un des cadeaux les plus populaires en 2021. On peut officiellement dire que le métavers a gagné Noël cette année...

Oculus en tête de l'App Store

L'application Oculus est l'application que les propriétaires d'un casque Oculus téléchargent pour en gérer les paramètres. Même si le classement de l'App Store n'est pas un « indicateur fiable » sur la réalité des chiffres, il permet au moins de suivre les grandes tendances de consommation. C'est le cas cette année avec Oculus. Le métavers a tellement été le sujet de discussion de ces dernières semaines que de nombreux cadeaux de Noël ont été orientés dans cette direction.

Ce classement des applications le plus populaires le jour de Noël donne un bon aperçu de la popularité d'une application à un moment donné. Ce classement a de quoi séduire Mark Zuckerberg et ses équipes. Le fondateur de Meta (anciennement Facebook) a annoncé que son entreprise allait investir 10 milliards de dollars dans le développement du métavers. Les casques Oculus en sont évidemment une composante indispensable. Ils permettent de se plonger dans le monde virtuel.

2022, une année charnière pour le métavers

Pour le moment, les casques Oculus ne sont pas assez puissants ni assez performants pour permettre à ses utilisateurs de profiter d'une expérience ultime du métavers selon Zuckerberg. En revanche, les nouveaux propriétaires d'un casque Oculus pourront tout de même accéder à Horizon Worlds, la première version du métavers selon Meta. Il s'agit d'une plateforme sociale, dans laquelle les utilisateurs peuvent participer à des soirées, des séances de cinéma, des ateliers de méditation ou même jouer à Arena Clash.

En 2022, Meta compte sur cette première vague d'utilisateurs du métavers pour tester la réalité virtuelle, afin d'analyser leur comportement et comprendre les évolutions nécessaires. Au fil des mois, Meta compte adapter de nouvelles expériences à leurs goûts. L'année 2022 est une année charnière pour les acteurs du métavers. En fonction de l'engouement autour de ces mondes virtuels parallèles, les grandes entreprises de la tech adapteront leurs technologies et feront évoluer le métavers.

Si le succès des casque Oculus à Noël est un indicateur fort que l'entreprise est sur la bonne voie dans sa quête pour construire le métavers, cela ne signifie pas que le combat est gagné d'avance. D'autres applications ont déjà été au sommet du classement de l'App Store le jour de Noël sans pour autant révolutionner le marché comme elles l'espéraient... On pense à Fitbit par exemple, la marque de montres connectées rachetée par Google, qui a encore du mal à trouver sa place face à l'Apple Watch.