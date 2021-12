Instagram n’en finit plus de continuer sa mue. L’entreprise souhaite concurrencer TikTok et YouTube sur le format de la vidéo pour devenir le réseau numéro 1 du divertissement. Adam Mosseri, le PDG du réseau social, a exposé ses ambitions pour 2022 en vidéo, bien sûr.

Dans un bref message de fin d'année, Adam Mosseri a offert un aperçu de ce qui attend la plateforme pour 2022, « Nous allons devoir repenser à ce qu'est Instagram parce que le monde change rapidement et nous allons devoir changer avec lui », a-t-il déclaré.

Cette annonce, loin d'être la première du genre cette année, entre dans la stratégie du réseau social visant à concurrencer d’autres plateformes, TikTok pour les vidéos courtes et YouTube pour les formats plus longs. L'objectif d'Instagram est de s'imposer comme le réseau numéro 1 du divertissement.

La société espère doubler le nombre de vidéos qui transite sur sa plateforme dès l’année prochaine. Instagram indiquait à ce sujet en juillet dernier, « Nous ne sommes plus une app de partage de photos, ou une app de partage de photos carrées [...] La première raison pour laquelle les gens disent utiliser Instagram est pour être divertis ».

