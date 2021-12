Nombreux sont les petits créateurs qui mettent en ligne leurs outils ou créations. Bien qu’il ne demande pas nécessairement de compensation financière en échange, il est parfois possible de les rémunérer depuis des plateformes de soutien comme BuyMeACoffee. Cette dernière permet aux internautes d’offrir un café virtuel à un créateur. Par l’apport d’un euro ou plus, ils peuvent montrer leur soutien à son travail.

Sur le même modèle, il existe BuyMeACryptoCoffee. Le concept est le même, sauf qu’à la place d’une monnaie comme l’euro ou le dollar, on envoie de la cryptomonnaie.

Envoyer facilement de la cryptomonnaie à un créateur

BuyMeACryptoCoffee est simple d’utilisation. Dans le cas où vous seriez un créateur et que vous souhaiteriez être soutenu avec de la cryptomonnaie, il suffit de créer votre propre page sur la plateforme. Dans un second temps, il convient de la partager avec votre audience sur les réseaux sociaux ou sur votre site.

Les utilisateurs souhaitant soutenir un individu grâce à BuyMeACryptoCoffee peuvent le faire en quelques clics. En se rendant sur la plateforme, ils n’ont qu’à connecter leur portefeuille de cryptomonnaie et entrer l’adresse du portefeuille du créateur qu’ils souhaitent soutenir. Il est également possible d’ajouter un petit mot pour exprimer sa gratitude. Il suffit de définir un montant et de l’envoyer.

Pour le moment, BuyMeACryptoCoffee prend en charge deux types de cryptomonnaies : l'Ethereum, qui est l’une des plus populaires, ainsi que le Polygon.