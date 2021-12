La fin d’année est souvent l’occasion de faire le point sur les mois passés, notamment professionnellement. Pour cela, Loop HQ, le spécialiste de la gestion du travail, a mis au point 2021 Looped, un outil qui reprend les codes de la rétrospective Spotify, mais version business.

Une vue d’ensemble sur son année au travail

52 semaines par an, 5 jours par semaine, 8 heures par jour… Nous passons plus de 2000 heures chaque année au travail. Néanmoins, on ne se rend pas toujours compte de comment ce temps a été géré ou utilisé. C’est là qu’intervient 2021 Looped, qui offre une rétrospective de son année professionnelle en un clic.

Il suffit de synchroniser l’outil à son calendrier Google, où chaque rendez-vous et événements est inscrit. Une fois cela fait, 2021 Looped délivre alors de précieuses statistiques sur le temps écoulé. Il permet de connaître le mois qui fut le plus chargé, le nombre de personnes rencontrées lors de meetings ou autre occasion, le temps passé à se concentrer sur des projets et le nombre d’heures passées en rendez-vous.

Sur ce dernier point, l’outil va encore plus loin et propose des données complémentaires : le temps passé en réunions avec des personnes externes à son entreprise, celui consacré à des meetings avec son équipe et le nombre d’heures passé en rendez-vous avec ses supérieurs.

Ces données permettent de prendre du recul sur le travail effectué tout au long de l’année, et de se rendre compte de la quantité de projets réalisés. Elles sont également très utiles pour mieux organiser son temps en 2022 !