Dans une stratégie social média, l’engagement avec son audience est primordial. Cet élément est central pour répondre aux objectifs de notoriété et d’acquisition d’une marque. Toutefois, il n’est pas toujours de comprendre et de communiquer avec son audience. Pour cette raison, Tony Dinh a créé Magic Sidebar. Cette extension offre de nombreuses métriques sur son activité Twitter, utiles pour augmenter son taux d’engagement.

Un outil complet pour renforcer sa stratégie social média

Magic Sidebar est un outil qui permet d’accéder à des données d’analyse exclusives et pourtant essentielles d’une stratégie social média. Une fois l’extension installée, une barre latérale bien fournie vient se glisser à droite de l’interface du réseau social.

Sur la page d’accueil, il est possible de connaître en un coup d’œil ses statistiques du jour : nombre de tweets publiés, nombre de clics sur le profil, nombre de followers gagnés, nombre de likes, de retweets et de réponses… Autant d’éléments qui permettent de mesurer quotidiennement son engagement sur Twitter.

Le tableau de bord offre aussi la possibilité de créer une liste de comptes afin d’avoir leurs profils à porter de main. Cela est particulièrement utile lorsqu’on souhaite créer de l’engagement avec l’un d’entre eux, notamment lorsqu’on essaye d’étendre son réseau. En cliquant sur le profil d’un de ces twittos, on obtient des données sur les dernières interactions effectuées avec ce dernier.

En complément, Magic Sidebar offre de nombreuses métriques qui permettent d’analyser l’évolution de sa stratégie dans le temps. En quelques clics, il est possible d’accéder à des graphiques résumant la progression du taux d’impression de ses tweets ou du taux de clics sur son profil sur les trente dernières minutes, les deux dernières heures, les deux derniers jours…

En cas de panne d’inspiration pour tweeter, Magic Sidebar propose des idées de sujets sur lesquelles discuter afin d’être continuellement actif. En parallèle, il est même possible de programmer des retweets, des likes ou des réponses pour automatiser ses interactions. Chaque élément programmé pourra être visible depuis le calendrier mis à disposition par l’outil, permettant d’avoir une vue d’ensemble de ses actions.

Toutes ces données permettent de comprendre la façon la plus judicieuse pour communiquer avec son audience et booster cette dernière. Pour y accéder, il suffit de télécharger l’extension. Pour accéder à plus de fonctionnalités, comme la répartition du taux d’engagement entre ses followers et des twittos inconnus, il est toujours possible d’opter pour une des trois offres payantes.