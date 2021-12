Dans un contexte pandémique toujours aussi compliqué pour l’organisation d'événements physiques, aggravé par l’expansion du variant Omicron, de nombreux géants de la Tech comme Meta ou Amazon ont décidé d’annuler leur venue au CES 2022. Les plus grands noms des médias spécialisés ont également annoncé vouloir couvrir l’événement à distance. De quoi craindre une annulation du salon, programmé du 5 au 8 janvier à Las Vegas. Ce serait la seconde annulation consécutive pour le CES.

Comme chaque année, début janvier, les plus grandes entreprises technologiques devaient se réunir au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas pour présenter leurs dernières innovations au grand public. Mais voilà qu’après une annulation de l’édition physique en 2021, à la suite du Covid, celle de 2022 risque de connaître le même sort. De nombreux retraits ont récemment été annoncés.

Plusieurs géants ont fait part de leur intention de ne pas envoyer leurs employés en physique. Amazon, Meta, Twitter, Pinterest, T-Mobile, AT&T ou encore TikTok ont ainsi annoncé ne pas se rendre à cette édition. Samsung, quant à lui, n'a pas pris d'engagement, mais a déclaré qu'il envisageait une délégation plus restreinte sur place, « La santé et la sécurité de nos employés et des participants sont notre priorité absolue pour le CES 2022 ».

Un certain nombre de grands noms des médias technologiques comme The Verge, TechCrunch ou Engadget prévoient également de couvrir le salon entièrement à distance. Un véritable camouflet pour l'événement devant se tenir dans seulement deux semaines.

Le CES 2022 devrait avoir lieu

Mis sous pression, d'autres groupes risquent d’annuler à leur tour leur venue. Les professionnels du milieu craignent une annulation pure et simple du CES 2022. La seconde consécutive pour la grand-messe annuelle de la Tech. L'événement est habituellement synonyme de fête utilisée pour permettre aux constructeurs de commencer l’année sur des chapeaux de roues avec des annonces toutes aussi “Amazing” les unes que les autres. Cette nouvelle édition risque d’avoir un goût bien fade. Bien que celle de 2021 se soit déroulée en virtuel ait profité d’un certain écho au sein des médias spécialisés, elle n’avait pas réussi à provoquer le même engouement que lors des éditions passées. La faute au fait de ne pouvoir tester et prendre des photos des produits sur place.

Malgré ces annulations en cascade, celle du salon entier reste pour le moment une simple hypothèse. La Consumer Technology Association a annoncé dès mardi qu'elle maintenait l'événement malgré l’absence de certaines marques, « Le CES aura toujours lieu du 5 au 8 janvier à Las Vegas, avec de solides mesures de sécurité en place », a assuré la Consumer Technology Association dans un communiqué. « Des milliers d'entrepreneurs, d'entreprises, de médias et d'acheteurs ont prévu de venir à Las Vegas. Les principaux dirigeants des gouvernements fédéraux, des États et des gouvernements étrangers seront présents », a déclaré le groupe, ajoutant qu'il a « reçu plusieurs milliers de nouveaux inscrits depuis la fin de la semaine dernière ».