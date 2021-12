Depuis plusieurs mois, le marché des non-fungible tokens (NFT) se développe. Ces derniers permettent de certifier, de se procurer et de vendre des objets numériques comme une œuvre d’art, un tweet ou encore une image. Aucun NFT n’est identique à un autre et devient donc un véritable objet de collection. Ils sont stockés sur une blockchain, une technologie offrant la possibilité d’entreposer et de transmettre des informations de façon décentralisée.

Si en théorie tout le monde peut créer des NFT, il convient de savoir coder. Le processus devient alors long et complexe, à moins que l’on se tourne vers un outil comme Nifty Generator. Ce dernier permet de générer toute une collection de NFT sans avoir à saisir la moindre ligne de code.

Créer une série de NFT en quelques minutes

Avec Nifty Generator, créer des NFT devient un jeu d’enfant. Sur la plateforme en ligne, il faut dans un premier temps télécharger le dossier contenant tous les éléments qui composent son dessin (cheveux, vêtements du personnage…). Il vous sera alors demandé de nommer votre projet et le nombre de NFT que vous souhaitez générer. Vous aurez ensuite le choix concernant le type de blockchain que vous préférez utiliser : le Solana ou l’Ethereum.

Afin d’identifier le jeton, il faudra renseigner des métadonnées, c’est-à-dire des informations descriptives. Il conviendra alors d’élaborer une description, l’appellation de la collection de NFT, la redevance, la répartition des gains… Des données qui seront essentielles pour finaliser votre série de jetons.

Une fois ces informations renseignées, viendra le moment de s’occuper de votre collection. En quelques clics, Nifty Generator permet de choisir les variantes de votre dessin, comme la couleur des cheveux du personnage, son expression, sa tenue… Autant d’éléments qui, à la fin, créeront une collection de NFT.

Cet outil gratuit s’avère très pratique pour les adeptes de ces fameux jetons. Étant très simple d’utilisation, il permet de gagner un temps précieux, notamment dans le processus de création.

